עובד שדה תעופה בן 23 עמד היום (שלישי) לדין בבית משפט השלום במלבורן, בגין ביצוע הצדעה נאצית כלפי קבוצת תלמידי בית ספר יהודים בטרמינל שדה התעופה של העיר.

אוסקר דיאז יוסוויזה מגרינוויל, צפון מלבורן, הואשם בביצוע הצדעה נאצית במקום ציבורי בנסיבות העלולות לפגוע, להעליב, להשפיל או להפחיד - עבירה הנושאת עונש מרבי של חמש שנות מאסר.

לפי כתב האישום שהגישה המשטרה הפדרלית האוסטרלית, האירוע התרחש ב-2 בפברואר כאשר יוסוויזה ביצע את המחווה כלפי הקבוצה בתוך הטרמינל. זמן קצר לאחר מכן הוא עזב את המקום.

חוקרי המשטרה סקרו הקלטות ממצלמות האבטחה ותשאלו עדי ראיה, מה שהוביל לזיהויו של החשוד. הוא אותר בביתו באותו היום מאוחר יותר. בעת מעצרו התברר כי יוסוויזה עובד בשדה התעופה ומחזיק בתעודת מאבטח.

התיק מגיע על רקע דיונים ציבוריים באוסטרליה בנוגע לחוקים נגד סמלים נאציים ושנאה גזעית, במיוחד לאור עלייה בדיווחים על אירועי אנטישמיות במדינה בשנה האחרונה.