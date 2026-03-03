תיעוד מלבנון: גל תקיפות נרחב על מפקדות ומחסני נשק צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל מעדכן כי הצבא השלים גל תקיפות נרחב נוסף לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. במסגרת הפעילות, הותקפו כ-60 מטרות טרור שונות.

בין המטרות שהותקפו היו מחסני אמצעי לחימה, משגרים, מפקדות ומספר תשתיות מרכזיות של ארגוני הטרור חיזבאללה וחמאס במרחבים צור וצידון שבלבנון. על פי הודעת הצבא, "תשתיות אלו שימשו את ארגוני הטרור לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".

בצה"ל מדגישים כי התקיפות בוצעו תוך הקפדה על היבטים הומניטריים וצמצום נזק היקפי. "טרם התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק, ותצפיות מהאוויר", נמסר בהודעה הרשמית.