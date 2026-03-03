שגריר ישראל בגרמניה, רון פרושאור, הזהיר אמש מפני אפשרות למתקפות נקמה איראניות על אדמת גרמניה, בעקבות המתקפות הישראליות על מתקנים איראניים.

"עם הטרוריסטים האלה, אני רואה כל דבר אפשרי", אמר פרושאור לסוכנות הידיעות הגרמנית dpa. "זה אומר שאנחנו צריכים להיות מוכנים היטב ובכוננות גבוהה".

השגריר הודה לשר הפנים הגרמני אלכסנדר דוברינדט על הגברת אמצעי האבטחה במוסדות יהודיים, בתי ספר, בתי כנסת ובשגרירות ישראל.

בתגובה לדיווחים על תקיפת רחפן איראני בבסיס אווירי בריטי בקפריסין, אמר פרושאור: "בתקווה שאירופה תבחין בכך ותגיב בהתאם".

הוא הפנה לסעיף הסיוע ההדדי באמנת האיחוד האירופי, המחייב מדינות חברות לתמוך בשותפות המותקפות. "מכיוון שקפריסין היא חלק מאירופה, באחריותנו להגן עליה".

השגריר מתח ביקורת על מדיניות אירופה כלפי איראן: "במשך 47 שנים משטר המולות הזה ניהל משא ומתן עם אירופה והוביל אותה באף. כל זה לא הוביל לשום דבר".

בעקבות התקרית בקפריסין, הודיעה בריטניה כי תשתתף במבצע הגנתי נגד איראן במזרח התיכון. גרמניה שמרה לעצמה את הזכות לנקוט "צעדי הגנה צבאיים", ושר החוץ יוהאן ודפול הבהיר: "חיילים גרמנים יגנו על עצמם אם יותקפו".