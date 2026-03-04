הרב יצחק ביטון, אביהם של יעקב, אביגיל ושרה שנרצחו בבית שמש, סיפר ל-i24NEWS על רגעי האסון וקרא להנהגה לעצור את השנאה בעם.

האב אמר שמיד אחרי פגיעת הטיל רץ לזירה לחפש את ילדיו. "הלכתי לראות את המקום, בית הכנסת נעלם לחלוטין, לא נשאר כלום. גם המקלט נחרב. מכמויות העשן והאש הבנתי לאן אני מובל ולאן הרוח נושבת".

ברגע הפגיעה ההורים יחד עם עוד בת היו בביתם בסמיכות לזירה והבית ניזוק מהפגיעה. "כל הבית התמוטט והתרסק כמעט", סיפר האב, "בניסי ניסים אנחנו חיים, גם הילדה קצת נפצעה בראשה, אבל ברוך ה' היא מרגישה טוב".

הרב ביטון סיים את דבריו בקריאה לעם ולהנהגה: "אני מבקש באמת מכלל עם ישראל ובפרט גם מהמנהיגות האמיתית, או המנהיגות המדומה שיש בקרבנו, שיעצרו את מחול המזיקים של שנאת החינם".