בכתיבה על אירועים גדולים תמיד מרחפת סכנת ההקטנה והגימוד. האירועים שעברנו בימים האחרונים ושעודנו נמצאים בעיצומם, גדולים ומדהימים כל כך עד שראוי לומר עליהם "היינו כחולמים". רגע לפני כתיבת שורות אלה פורסם באחת הרשתות החברתיות ביטוי לאותה תחושת חלום שאופפת את מי שמנסה מעט להכיר בגודל השעה:

"בבוקרה של שבת פרשת 'זכור את אשר עשה לך עמלק' חוסל שונא היהודים הגדול בעולם עלי חמינאי בידי טייסים יהודיים ובחימוש יהודי. האדם שנשבע לחסל את מדינת היהודים חוסל על ידה. ומרגע זה נפתחו שערי הגהינום על אימפריית הרשע והטרור האיסלמית האנטישמית של מועצת א־שורא. והנה אנו רק ביום שני וכבר מתבשרים כי מלבד חיסול אמריקאי ישראלי של כל ההגנה האווירית האירנית, וניפוץ כוחות הבאסיג', מפקדות משמרות המהפכה ותעשיית הנפט שמימנה את כל ציר הרשע, גם חיזבאללה המוכה נכנס למערכה, כדי לתת לנו על מגש של כסף את דרום לבנון כולה. וכל זאת בלי שיפול לנו אפילו אחד מן המטוסים. האם אנו מאמינים או שהיינו חולמים?"

כאשר מוסיפים לדברים האלה את הפרספקטיבה מאותו יום שבת ושמחת תורה נורא, הימים שאחריו, על הנרצחים, החטופים והניסיון להרים את הראש מכל התופת הזאת, ועל עם אחד, מושפל ומבוזה שנראה היה כאילו שקע בשינה עמוקה, והוא מפוזר ומפורד, הדברים מקבלים משמעות עמוקה עוד יותר.

הרב קוק כתב על אותו פיזור ופירוד שמתגלה לפעמים בקורות ימינו: "אמנם, כל האומר ששקר בדה המן הרשע באומרו 'ישנו עם אחד מפורז ומפורד' - אינו אלא טועה. באמת מפורז ומפורד הוא העם האחד, אבל בכל זה - עם אחד הוא... ובמהותו העצמית הרי הוא עם אחד למרות מה שהוא מפורד ומפורד..." (לך כנוס את כל היהודים, מאמרי הראיה 155-157)

מפוזר ומפורד או אחד? תלוי מאיפה מסתכלים. תלוי מתי מסתכלים.

הטבעת נפלה

כדי להבין את גודל המהפך שאנו נמצאים בעיצומו, חשוב להבין את המושג "טבעת האש האיראנית"; "החתירה של איראן להגמוניה במזרח התיכון ובמערכת הבין־לאומית מתבטאת באסטרטגיה צבאית, המכונה בישראל "טבעת האש האיראנית", שמאופיינת בפעילות מרחוק של איראן במזרח התיכון, על ידי יצירת חזיתות ממדינות שונות נגד ישראל, תוך כדי תמיכה צבאית והענקת חסות ומשאבים שונים לארגוני הטרור לפגיעה בישראל" (ליאור בן ארי, טבעת אש סביב ישראל, באתר ynet, 6 בספטמבר 2024).

מתוך החושך שחווינו בתחילת המערכה, התהווה מהפך הדרגתי שהוביל לכך שמי שניסתה ליצור טבעת אש סביבנו, הוקפה בעצמה בטבעת אש שהולכת ומשמידה אותה:

"בעקבות הלחימה שפרצה לאחר טבח השבעה באוקטובר נחלש ציר ההתנגדות לאחר שספג מכות קשות במלחמת חרבות ברזל בעזה ובחזית הצפונית. נפילת משטר אל־אסד, שיבשה עוד יותר את פעילות הציר. על פי הערכות, חיזבאללה איבד כ־50% מלוחמיו וכ־70%-80% מיכולתיו הצבאיות. בנוסף, ביוני 2025 החלה ישראל בפעילות מבצעית ישירות כלפי איראן, במבצע עם כלביא, שכלל מתקפת פתע נרחבת על בכירים בצבא האיראני, תשתיות לייצור רכיבים לנשק גרעיני ואתרי טילים בליסטיים באיראן" (שם).

נוסיף לכל אלה את מבצע שאגת הארי שעודנו בעיצומו ושהישגיו פנומנליים בכל קנה מידה: "בגל הראשון של המתקפה באזור 8 בבוקר לפי שעון ישראל, הותקפו מערכות הגנה ומפקדת המודיעין האיראנית. הותקפו שני כינוסים שונים של ההנהגה הפוליטית והצבאית, בהם מועצת ההגנה האיראנית, במטרה להרוג בכירים. המנהיג העליון עלי ח'אמנאי נהרג בתקיפה ממוקדת של חיל האוויר הישראלי במתחם המגורים שלו, בזמן ששהה במשרדו, ונהרגו גם יועצו הבכיר לענייני ביטחון וראש מועצת ההגנה האיראנית; ראש הלשכה הצבאית שלו; שר ההגנה האיראני; מפקד משמרות המהפכה האסלאמית; ראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים של איראן; ועוד... ועל פי דובר צה"ל נהרגו 40 בכירים איראנים בתוך דקה אחת". (חמינאי הקדים פגישה - וחוסל ב־30 פצצות; סעודיה לחצה על טראמפ לתקוף, באתר ynet, 1 במרץ 2026).

מן הסתם עד שהדברים יפורסמו נזכה לעוד כמה וכמה הישגים מרשימים נוספים. ה"ונהפוכו" מעולם לא היה ברור ובולט יותר.

מלביא לארי

רבים מדברים בימים האלה, ובצדק, על הדמיון בין הימים ההם לזמן הזה. אלא שלעניות דעתי, ההישגים של הזמן הזה עולים עשרות מונים על הישגי הימים ההם. ומי שביקש הוכחה לכך קיבל אותה בסרטונים המרגשים שבהם רואים ושומעים אזרחים איראניים מודים, מהללים ושואגים את שמו של מנהיג העם היהודי - ביבי ג'ון - ביבי האהוב. עם ישראל משחרר את העולם מעול העריצים האכזריים!

ראש ממשלת ישראל הדגיש לאורך כל מאבקו ארוך השנים בציר הרשע האיראני, שהוא נאבק למען העולם כולו. וכך אמר בנאומו מייד לאחר התקיפה: "במשך 47 שנים קרא משטר הרשע באיראן מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא רמס את אזרחי ארצו. הוא הטיל מורא על עמי האזור. הוא פרס רשת טרור מסועפת בעולם כולו. הוא השקיע משאבים עצומים לפתח פצצות אטום ועשרות אלפי טילים שנועדו, כפי שהוא הגדיר את זה, למחוק את ישראל ממפת העולם. הוא חימש גם את שלוחות הטרור סביבנו בעזה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, ביהודה ושומרון והוא הקיז את דמנו.

"אבל אם מישהו היה צריך הוכחה נוספת לגבי טבעו הרצחני של משטר האייתולות, הוא קיבל אותה בחודש שעבר. כי כולנו ראינו איך משטר האימים הזה בטהראן ביצע טבח המוני חסר תקדים באזרחי איראן עצמה. הוא רצח בדם קר אלפי ילדים, מבוגרים, זקנים. רבבות נאסרו, עונו והושפלו. ולמה? רק מפני שהם ביקשו לעצמם חיים של חירות וכבוד.

"במלחמת התקומה ובמבצע עם כלביא חיילינו הגיבורים היכו שוק על ירך את משטר האייתולות ושלוחיו אבל חיית הטרף הפצועה לא חדלה מניסיונותיה להשתקם למען אותה מטרה - כדי להשמיד אותנו... אנחנו לא נשב בחיבוק ידיים כשמרחף מעלינו צל ההשמדה. ולכן יצאנו כעת למבצע שאגת הארי. פעולה שהיא עוצמתית הרבה יותר ממבצע עם כלביא... יחד אנחנו מביאים אור גדול לכל מי שנטועה בו שאיפת החופש האנושית..."

וכמו בתהליך אבולוציוני־רוחני - הפכנו מהלביא, הגור, לאריה הבוגר, השואג. "הֶן עָם כְּלָבִיא יָקוּם וְכַאֲרִי יִתְנַשָּׂא" (במדבר כג, כד), וכפירוש הרמב"ן שם: "כלביא יקום" - "שהוא הגור ואחרי כן יתנשא כאריה". ואולי אפשר להסביר זאת כמעבר מכוח לאומי עוצמתי לכוח בינלאומי ששאגתו נשמעת בחללו של עולם.

שאגת הארי

את דבריו בנאום ההוא חתם ראש הממשלה נתניהו בקישור המתבקש לימים ההם ולזמן הזה: "לפני 2500 שנה, בפרס הקדומה, קם עלינו צורר עם אותה מטרה בדיוק; להשמיד כליל את עמנו. אבל מרדכי היהודי ואסתר המלכה, באומץ ליבם, בתושייתם, הצילו את עמנו. באותם ימי פורים הפור נפל והמן הרשע נפל יחד איתו. גם היום בחג הפורים הפור נפל וסופו של משטר הרשע ליפול גם הוא.

"הנביא עמוס אומר: 'אַרְיֵה שָׁאָג מִי לֹא יִירָא...' (עמוס ג, ח). במבצע שאגת הארי אנחנו שואגים. אל תירא ישראל, כי גור אריה הלא אתה. נעמוד כאיש אחד בלב אחד ובעזרת השם נבטיח את נצח ישראל".

על דבריו נוסיף נופך נוסף. נאמר בגמרא במסכת מגילה: "ויסר המלך את טבעתו" (אסתר ג, י), אמר ר' אבא בר כהנא: גדולה הסרת טבעת של אחשורוש (שבה נחתמה גזירת המן) יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל, (שכולן לא החזירום למוטב), ואילו הסרת הטבעת (של אחשורוש) החזירתן למוטב (שעל־ידיה עשו תשובה גדולה) (מגילה יד, א וביאור הרב שטיינזלץ).

בימים ההם הייתה זו הסרת טבעת שאיימה על קיומנו בשפל הגלות, עבדי אחשוורוש. וגם עליה נאלצנו להתחנן בפניו של מלך זר כדי להיקהל ולעמוד על נפשנו. ובזמן הזה גדולה הסרת טבעת האש האיראנית שנעשית בעוז רוחם ובגבורתם של חיילנו הגיבורים, בארץ ישראל, על ידי מנהיג ישראל הקורא בשם השם לעיני כל העמים ומגן בכך על העולם כולו. גדולה הסרת הטבעת של הזמן הזה מהסרת הטבעת של הימים ההם.

