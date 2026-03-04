אילוסטרציה: אלה המפקדות שהותקפו צילום: דובר צה"ל

חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין, השלים אתמול (שלישי) גל תקיפות נוסף לעבר מפקדות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן. המבצע הממוקד נועד לפגוע במוקדי הכוח והשליטה המרכזיים של המשטר בלב הבירה האיראנית.

במסגרת התקיפות, מטוסי חיל האוויר הטילו חימושים רבים לעבר עשרות מפקדות של ה"בסיג'" ושל ביטחון הפנים הכפופים למשטר הטרור האיראני.

בצה"ל מבהירים כי "המפקדות שהותקפו שימשו את משטר הטרור האיראני לשימור יציבותו ושליטתו ברחבי איראן תוך גיבוש תמונת המצב המבצעית".

תקיפת חיילים איראנים שהפעילו מערכות הגנה אווירית צילום: דובר צה"ל

בנוסף לפגיעה במנגנוני הפנים, הותקפו יעדים צבאיים אסטרטגיים ובהם אגף האספקה והלוגיסטיקה של חיל היבשה השייך למשטר, לצד משגרי טילים ומערכות הגנה אווירית. התקיפות הללו מהוות פגיעה ישירה ביכולת המשטר לנהל את המערכה הצבאית ולשנע כוחות וציוד.

תיעוד: תקיפת מסוק קרב מדגם MI17 של צבא איראן צילום: דובר צה"ל

מדובר צה"ל נמסר כי הצבא נחוש להמשיך בפעולותיו ההתקפיות בעומק המדינה: "צה"ל ימשיך להעמיק את הפגיעה בתשתיותיו של משטר הטרור האיראני".