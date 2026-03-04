פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פרסם תיעוד מבצעי חדש ובו נראה שימוש בתקיפה באיראן בטיל שמופעל באופן צבאי לראשונה ונקרא PrSM - Precision Strike Missile.

הטיל החדש מיועד להחליף את מערך הטילים בפועל בשירות הצבא האמריקני למעלה מ-30 שנה וכדי להגדיל את טווח התקיפה של כוחות היבשה.

הטיל החדש מסוגל לפגוע במטרות בטווח של עד כ-500 ק"מ, לעומת כ-300 ק"מ במערכות הקודמות. הגדלת הטווח מאפשרת לכוחות לשגר מתוך אזורים בטוחים יותר, תוך שמירה על יכולת פגיעה במטרות אסטרטגיות כגון מרכזי שליטה, תשתיות לוגיסטיות ואתרי שיגור.

לצד הגדלת הטווח, הטיל החדש כולל גוף צר יותר אך ארוך יותר, המאפשר את הכפלת כמות הטילים בכל משגר. בכך עולה משמעותית כמות האש המדויקת שניתן להפעיל.