שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הבוקר (רביעי) בהודעה לתקשורת כי ישראל תפעל נגד כל מנהיג שימונה בידי המשטר האיראני וימשיך לקדם את פעילותו נגד ישראל.

לדבריו, מדובר בחלק בלתי נפרד ממטרות מבצע "שאגת הארי".

כ"ץ אמר, "כל מנהיג שימונה ע"י משטר הטרור האיראני כדי להמשיך ולהוביל את התוכנית להשמדת ישראל, לאיים על ארה"ב והעולם החופשי ומדינות האזור, ולדכא את העם האירני - יהיה יעד חד משמעי לחיסול".

עוד הדגיש שר הביטחון כי יעד זה יחול על כל גורם שיוביל את מדיניות המשטר, ללא קשר לזהותו או למיקומו. לדבריו, "לא חשוב מה שמו והמקום בו יסתתר".

בהמשך ההודעה ציין כ"ץ כי ההנחיות ניתנו לצה"ל במסגרת פעילות רחבה יותר נגד המשטר האיראני. לדבריו, "רה"מ ואני הנחינו את צה"ל להיערך ולפעול בכל האמצעים למימוש המשימה כחלק בלתי נפרד מיעדי מבצע שאגת הארי".

בסיום דבריו הוסיף כי ישראל תפעל יחד עם ארצות הברית להמשך הפעלת לחץ על המשטר בטהרן. "נמשיך לפעול בכל העוצמה, יחד עם שותפינו האמריקאים, לריסוק יכולות המשטר וליצירת התנאים עבור העם האירני להפלתו והחלפתו".

מוג'תבא חמינאי, בנו של עלי חמינאי שחוסל על ידי ישראל במכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי", הוא המועמד המוביל לרשת את אביו כמנהיג העליון של איראן. כך דיווח הלילה ב"ניו יורק טיימס". בערוץ האופוזיציה "איראן אינטרנשיונל" דיווחו כי הבחירה כבר התקבלה, אבל לדיווח הזה אין אימות נוסף והכרזה רשמית על כך מצד איראן טרם נעשתה.

שלושה גורמים איראניים אמרו לעיתון כי 88 אנשי הדת השיעים, שחברים ב"מועצת המומחים" שוקלים להכריז על מוג'תבא כמנהיג העליון כבר הבוקר, אבל חלקם הביעו חשש שהכרזה כזו תהפוך אותו ליעד לחיסול מצד ישראל או ארה"ב.

ישראל תקפה אתמול בעיר קום מבנה שהיה שייך למועצת המומחים, אבל לפי סוכנות הידיעות האיראנית "פארס", שמזוהה עם משמרות המהפכה, המבנה היה ריק.

מוגת'בא חמינאי בן ה-56 הוא בנו השני של המנהיג העליון שחוסל, והוא נחשב לאיש המחנה השמרני-קיצוני כמו אביו.