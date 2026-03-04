ח"כ עמית הלוי, חבר ועדת חוץ וביטחון, התייחס לכניסה הקרקעית של צה"ל ללבנון ולעיבוי הכוחות בסמוך לגבול. לדבריו, המהלך חשוב אך אינו מספק כדי להסיר את האיום הנשקף לישראל.

הלוי אמר, "מה צריך לקרות בלבנון? הכניסה אתמול ללבנון ועיבוי הכוחות בסמוך לגבול חשובה במידה והיא תיצור אזור חיץ קבוע ומשמעותי לאורך כל הגבול, אך אינה מספקת".

עוד הוסיף, "התשתית העיקרית של חיזבאללה היא התשתית השלטונית שיש לו בלבנון. זוהי למעשה איראן שאנו חיים איתה בשכנות, כאן שתי דקות ממטולה. כל עוד לאידיאולוגיה הניאו-נאצית שלהם תהיה אחיזה שלטונית, גם אם נפגע במערכי הטילים האיום לא יוסר והם יחדשו וישקמו את היכולות הצבאיות".

לדבריו, "לכן ישראל צריכה לסכל את כל גורמי השלטון בלבנון שמזוהים עם חיזבאללה, מנהיגים ומוסדות בשלטון המרכזי והמקומי ובחברה האזרחית - שרים וחברי פרלמנט, מועצת השורא, המועצה המבצעת, הפרלמנטרית והמשפטית ומוסדות רבים נוספים. ולהבהיר לממשלת לבנון שהיא לא תאפשר סמכות שלטונית כלשהיא למי שמזוהה עם השאיפה להשמדתה ועם הרעיונות של האסלאם הרדיקלי. זו הדרך לשינוי יסודי במזרח התיכון, זה נכון בלבנון, בעזה, בסוריה וכמובן באיראן!".