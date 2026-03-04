מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, נפגש אתמול (ג') עם מספר ראשי רשויות בצפון. במהלך המפגש הציג להם את תמונת המצב המבצעית ואת הפעילות ההגנתית וההתקפית של צה"ל בגזרה.

מדברי מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, "חיזבאללה עשה טעות קשה כשהצטרף למערכה, הוא נפל למארב אסטרטגי, אנחנו לא נעצור עד שיקבל מכה קשה מאוד, אנחנו נמצאים בהגנה חזקה, בשטחים שולטים בלבנון וכן בגבול, עיבינו כוחות בהגנה גם בגזרת סוריה".

עוד הוסיף, "אנחנו נכה בארגון בעוצמה בכל מרחב לבנון: בביירות, בצור ובצידון. תקפנו כ-250 מטרות עד כה ונמשיך כך כל יום. אני מודה לכם על שיתוף הפעולה, התמיכה וההנהגה בימים אלו, נמשיך לפעול יחד".

בתוך כך במהלך הלילה פעל צה"ל ותקף מהאוויר ובארטילריה מפקדות, מבנים, תשתיות טרור ומחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון.

חיל האוויר תקף מפקדות של הארגון במרחב נבטיה שבדרום לבנון. בסגירת מעגל מהירה של פחות משעה וחצי, הושמד המשגר ממנו בוצעו השיגורים לעבר חיפה והמרכז בשעה 20:08.

עד כה תקף צה"ל מעל 250 מטרות בלבנון, מהן למעלה מ-100 במהלך היממה האחרונה, ובהן מחבלים בכירים בחיזבאללה, מחבלים ב'כוח רדואן', משגרים, מפקדות ומחסני אמל"ח. על רקע התקיפות פונו כ-300 אלף תושבים מדרום לבנון, וצה"ל הוציא הודעות פינוי לכפרים נוספים במרחב. בצה"ל מציינים כי הארגון פועל בחסות המשטר האיראני וממשיך להצטרף למערכה נגד ישראל.