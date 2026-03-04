מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת־אלוף קובי הלר, השתתף יחד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן ומפקד חטיבת שומרון, אל"ם אריאל גונן, בהערכת מצב שקיים מטה המשק לשעת חירום של המועצה האזורית שומרון.

במהלך הביקור קיים מפקד האוגדה שיחת עדכון עם ראש המועצה ועם מטה המל"ח במרכז ההפעלה. תא"ל הלר ציין כי המועצה האזורית שומרון מפגינה חוסן בלתי רגיל ויכולת להתמודד עם אירועים מורכבים.

לדבריו, "יש בינינו לבין המועצה תיאום מלא, ובהתאם אנו מקפידים לשקף לכם את תמונת המצב. השיח ביניכם לבין המח"טים והמג"דים הוא שיח מצוין".

בהתייחסו לסוגיית הביטחון אמר מפקד האוגדה: "אנחנו פועלים יום ולילה כדי לוודא שאתם, התושבים, מוגנים ושתוכלו לקיים שגרת חיים טובה על אף האתגרים המבצעיים בגזרות. אנחנו פועלים באפס סובלנות מול ניסיונות פגיעה מכל סוג שהוא בתושבים בגזרה. ההרתעה גדולה ומשמעותית, ואנו פועלים לשמר אותה באמצעות פעולות התקפיות".

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הודה למפקד האוגדה על העבודה המשותפת היומיומית ואמר: "אני מבקש להודות לך על העבודה יומם ולילה. אנחנו רואים את הפעילות שלך ושל פקודיך והיא מעוררת השתאות. מה שאתם עושים כאן, גם במישור הביטחון ובהגנה על התושבים שלנו, הוא למעשה הגנה על מדינת ישראל כולה. רואים זאת במיוחד על רקע השבעה באוקטובר - הפריסה המנצחת של ההתיישבות שמביאה ביטחון. רואים את עבודתכם כאן בכל נושא הביטחון יומם ולילה, כמו גם את עבודתו של צה"ל כולו במלחמה הזו - נחישות שמקרינה עוצמה, מייצרת הרתעה ומחזקת את החוסן".

דגן הוסיף: "אני מבקש לומר בצורה ברורה: ההתיישבות בשומרון חזקה. אנחנו עם של אמונה וחוסן, מבינים את העיתוי ההיסטורי הזה ומבקשים לתת לכם כוח. אנו מתמודדים כאן עם המורכבות של האזור - זה קו הירוט. יש קו עימות ויש קו ירוט. חלק גדול מהטילים עוברים מעל השומרון, יש גם יירוטים והרבה נפילות. תודה לאל אין פגיעות ישירות בבתים במלחמה הזו, אך מדובר לעיתים בחלקי טילים בגודל של אוטובוס או בניין".

עוד אמר: "אנחנו חזקים ומלאי עוצמה ומבקשים לחזק אתכם. אני רואה את העבודה שאתה מוביל, יחד עם פיקוד המרכז והאוגדה, ואת פעילות החטיבות - מח"ט שומרון שנמצא כאן, מח"ט מנשה, מח"ט אפרים ומח"ט הבקעה - כולם פועלים בפריסה רחבה".