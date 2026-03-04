פרטים חדשים מתפרסמים על אחת התקריות החריגות שנרשמו במהלך המלחמה: הפלת שלושה מטוסי קרב אמריקניים מסוג F-15 בשמי כוויית, זמן קצר לאחר מתקפת כטב"ם איראנית שבה נהרגו שישה חיילים אמריקנים.

לפי דיווח בעיתון "וול סטריט ג'ורנל", ההפלה אירעה כתוצאה מטעות בזיהוי. מטוס F/A-18 של חיל האוויר הכווייתי שיגר שלושה טילים לעבר המטוסים האמריקניים, לאחר שאלה זוהו במכ"מים המקומיים. הטילים פגעו בשלושת המטוסים, אולם הטייסים הצליחו לנטוש בזמן ולחלץ את עצמם בשלום.

במקביל פרסם צבא ארצות הברית את שמותיהם של ארבעה מתוך ששת החיילים שנהרגו קודם לכן במתקפת כטב"ם איראנית בכוויית: קפטן קודי קורק (35) מפלורידה, סמל ראשון נואה טיאיאנס (42) מנברסקה, סמל ראשון ניקול מ' אמור (39) ממינסוטה וסמל דקלן ג' קוודי מאייווה.

בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראה אחד המטוסים מסתחרר באוויר רגעים לפני שפגע בקרקע. בסרטונים נוספים נראים הטייסים לאחר שצנחו בשלום. באחד התיעודים נשמע אזרח מקומי פונה לטייסת שנחתה: "את צריכה משהו? את בטוחה? תודה שעזרת לנו". במקרה אחר איים מקומי על אחד הטייסים שנטש את מטוסו, לאחר שסבר בתחילה כי מדובר בחייל איראני.