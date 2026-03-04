איתור אמל"ח ליד מסגד דוברות המשטרה

שוטרי תחנת ערוער ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב סיכלו הבוקר (רביעי) ניסיונות התחמשות בפזורה הבדואית וביישוב ערערה בנגב.

הפעילות, שהובילה למעצרם של שני חשודים, היא חלק ממאמץ מרוכז של מרחב רותם למיגור תופעת הירי והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים על רקע סכסוכי משפחות.

בפעילות שנערכה הבוקר בשכונה 1 ביישוב ערערה בנגב, ביצעו השוטרים חיפוש בדיר כבשים נעול. במהלך החיפוש אותרו אקדח מסוג זיג זאוור, מחסניות ותחמושת שהוסלקו במקום.

בשבוע האחרון פעלו הכוחות במרחב הפזורה הבדואית. במהלך סריקות אותר רובה מסוג M16 שהוסלק באדמה בסמוך למסגד, ונעצר חשוד במעורבות בירי.

במהלך הפעילויות שנערכה בשבוע האחרון נתפסו רובה מסוג M-16, אקדח מסוג זיג זאוור, חמש מחסניות לנשק מסוג M-16 וכ-50 כדורי 9 מ"מ. שני החשודים שנעצרו הועברו להמשך חקירה בתחנת ערוער.

במשטרה ציינו כי ימשיכו לפעול לאיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים ולסיכול אירועי ירי, כחלק מהמאמץ להגברת תחושת הביטחון של הציבור.