מסורת "בית הדין לגזרות טובות", שנוסדה בירושלים בידי הראשון לציון והרב הראשי לשעבר הרב מרדכי אליהו זצ"ל, תתקיים השנה במתכונת מקוונת בשל מצב המלחמה.

המעמד, שמוביל בנו הרב שמואל אליהו, יועבר בשידור זום לציבור הרחב.

האירוע המרכזי יתקיים החל מהשעה 11:00, בהשתתפות נשיא איגוד רבני הקהילות הרב שמואל אליהו, סגן ראש עיריית ירושלים אריה קינג, הרב ערן תמיר, הרב יוסף צבי רימון ואישים נוספים.

עוד קודם לכן, בשעה 10:30, יתקיים משדר מיוחד לציבור הנשים בהנחיית הרבנית רחל בזק. בין המשתתפות במשדר: הלל חן, אלמנתו של זיו חן ז"ל שנפל בקרב ברצועת עזה וכן טלי לוי, אמו של יקיר לוי ז"ל שנפל במוצב פגה שבעוטף עזה בבוקר 7 באוקטובר.

"בית הדין לגזרות טובות" הוא מעמד תפילה ייחודי המתקיים מזה שנים רבות בחג הפורים, ברוח האמרה "כל הפושט יד - נותנים לו". במהלך האירוע מתכנסים רבנים למעמד תפילה מיוחד המדמה מעין הרכב של בית דין, ובו הם מתפללים ומכריזים על "גזרות טובות" - תפילות ובקשות לברכה ולישועה בתחומים שונים.

במהלך המעמד אלפי משתתפים שולחים מראש שמות לברכה או משתתפים בתפילה מרחוק. הרבנים מתפללים בין היתר לזיווגים, לרפואה שלמה, לפרנסה ולישועות נוספות.