בנק לאומי, בניהולו של חנן פרידמן, חתם את שנת 2025 עם רווח נקי של 10.3 מיליארד שקל, עלייה של 4.7% לעומת 2025 (שהסתיימה עם רווח של 9.8 מיליארד שקל).

הרווח משקף תשואה להון של 15.8%, לעומת 16.9% אשתקד. הבנק יחלק דיבידנד כולל של 65% מהרווח הנקי לרבעון הרביעי, שהסתכם ב-2.5 מיליארד שקל, עלייה של 4% מהרבעון המקביל.

חלוקת הדיבידנד מורכבת מדיבידנד במזומן של 1.3 מיליארד שקל ורכישה עצמית של מניות בסכום של 382 מיליון שקל. סכום החלוקה הכולל לציבור בשנת 2025 כולה עמד על כ-5.9 מיליארד שקל, המהווים כ-58% מהרווח הנקי השנתי. זהו הדיבידנד השנתי הגבוה ביותר שבנק חילק בישראל.

בבנק הסבירו את העלייה ברווחיות, הודות לגידול בפעילות הכלכלית במשק המקומי אשתקד, שהמשיכה להתרחב. "התוצר צמח בקצב שנתי נאה בהובלת ההשקעות בבנייה, הייצוא והצריכה הפרטית השוטפת של משקי הבית", ציינה ההנהלה. "במבט קדימה, הפעילות הכלכלית צפויה להמשיך ולהתאושש, כאשר קצב ההתרחבות יהיה תלוי, בין היתר, בהתפתחויות הביטחוניות והגיאופוליטיות", ציינו בבנק.

מניית בנק לאומי זינקה ביום שני האחרון ב-4%, ביום המסחר הראשון שלאחר פרוץ מבצע "שאגת הארי". הבוקר תחזור להיסחר המניה לאחר שאתמול לא התקיים מסחר בבורסה לרגל חופשת פורים. בשנה החולפת עלתה המניה ב-66%, ומתחילת השנה הנוכחית טיפסה בכ-12%.