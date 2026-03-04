בצל ההסלמה הביטחונית והפגיעות הקשות בעורף, עמותת "משפחה אחת" מדווחת על עלייה חדה במספר המשפחות הזקוקות לליווי ותמיכה.

מאז תחילת סבב הלחימה האחרון הצטרפו לעמותה עשרות משפחות חדשות - בהן משפחות של הרוגים, פצועים ונפגעי טראומה.

"האזעקות מחזירות הכול", סיפרו בעמותה. "ברגעים הללו המשפחות לא צריכות רק מענה טכני - הן צריכות גב אנושי".

לחצו כאן כדי לתמוך בפעילות "משפחה אחת" ולסייע למשפחות שכולות ומשפחות פצועים

רעות ואייל בוצחק, הוריו של סרן אושרי משה בוצחק שנפל בדצמבר 2023, מציינים כי "הימים הללו של המבצע מעוררים לצד הרבה דאגה וחששות גם געגוע עצום. התמיכה של עמותת משפחה אחת, דווקא בימים אלה, היא קריטית ומשמעותית עבורנו מאוד, זה נותן המון כוח".

בעמותה מדגישים כי לצד המערכה הצבאית, מתנהלת מערכה שקטה לא פחות, על החוסן הנפשי של המשפחות. "המלחמה לא מסתיימת כשהכותרות יורדות", אומר מנכ"ל העמותה משה סוויל. "יש ילדים שנשארו בלי אבא או אמא, אלמנים ואלמנות שמנסים להחזיק בית ופצועים שנכנסים למסע שיקום ארוך. אנחנו שם כדי לוודא שאף אחד מהם לא נשאר לבד".

הסיוע כולל טיפול רגשי פרטני וקבוצתי, סדנאות חוסן, ליווי כלכלי, פעילויות הפגה לילדים ומעטפת תמיכה ארוכת טווח. מאז השבעה באוקטובר פועלת העמותה מסביב לשעון, ומרחיבה את מערך המטפלים והמתנדבים בכל רחבי הארץ.

במקביל לפעילות החירום, ממשיכה העמותה ביוזמות קהילתיות המחזקות את תחושת השייכות והערבות ההדדית. לקראת חג הפורים האחרון נארזו אלפי משלוחי מנות למשפחות שכולות ונפגעי טרור, בהשתתפות מאות מתנדבים מכל גווני החברה הישראלית, לצד נבחרי ציבור שהגיעו לבתי המשפחות באופן אישי.

בעמותה קוראים לציבור להצטרף למאמץ הלאומי: "החוסן של ישראל לא נבנה רק בשדה הקרב - אלא בבית, בקהילה ובלב. כל תרומה מאפשרת לנו להעניק עוד טיפול, עוד ליווי, עוד חיבוק למשפחה שנפגעה".

התרומות מיועדות להרחבת מערך הטיפול והליווי למשפחות השכולות והפצועים, כחלק מקמפיין חירום לסולידריות לאומית.

לחצו כאן כדי לקחת חלק ביוזמות למען המשפחות השכולות ומשפחות הפצועים