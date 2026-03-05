על רקע מתקפות הכטב"מים והטילים במלחמה הנוכחית, מסביר מהנדס האווירונאוטיקה, ישראל אופק, ראש מחלקת מכטרוניקה וכטב"מים בהנדסאים אריאל, כיצד הצליחה איראן לבנות מערך גדול של כלי טיס בלתי מאוישים.

לדבריו, האיראנים השקיעו שנים בפיתוח מערכות המבוססות במידה רבה על חיקוי טכנולוגיות מערביות. "האיראנים התכוננו הרבה מאוד זמן ופיתחו מערכות על ידי חיקוי של מערכות אחרות מהמערב או מהקוריאנים. לדוגמא השאהד 136 הוא חיקוי של מערכת ישראלית, ההארפי, וכך גם חיקו מל"טים אחרים של ארה"ב".

לדבריו, חלק מהידע הושג באמצעות השתלטות על מל"טים ומקורות מודיעין שונים. "חלק הם השתלטו על מל"טים וחלק גנבו מודיעין ומידע אחר ממקומות שונים והקימו מערך מל"טים, טילי שיוט וטילים בליסטיים לקראת יום פקודה".

עם זאת, אופק מדגיש כי מבחינה הנדסית רבות מהמערכות אינן מורכבות במיוחד. "הם העתיקו את הצורה האוירודינאמית, למערכות בקרת הטיסה הם לקחו מערכות סיניות פשוטות".

לדבריו, יתרונם המרכזי של הכלים הוא במחירם הנמוך. "המחיר של כל מל"ט הוא זול, השאהד עולה 20,000 דולר לעומת מל"טים מתאבדים אחרים, טיל שרביט קסמים או כיפת ברזל שעולה הרבה יותר יקר. הם השתמשו במערכות שנועדו לטיסנים. רואים את זה בהריסות אצלנו ובמקומות אחרים, מדובר בחלקים מתוצרת סין".

לשאלה על יכולות ההנדסה האיראניות הוא משיב כי אין לזלזל בהן. "כאן הם לא היו צריכים תחכום גדול מדי. זה מאוד פשוט, ומבחינת עלות הרכש והקמת הצי הם עבדו נכון מבחינתם. לטילים הגדולים יותר אכן צריך הנדסה ברמה גבוהה יותר. הם קיבלו לכך עזרה רבה מצפון קוריאה ורוסיה. אי אפשר לזלזל בהם, אבל בהתנהלות שלהם אפשר לראות שחטא ההיבריס הוא שדופק את המשטר. הם לא קלטו את טראמפ או אותנו, וכך גם חיזבאללה והם משלמים על כך עכשיו במזומן".

במקביל, הוא מציין כי גם בישראל ממשיכים לפתח מערכות הגנה ותקיפה מתקדמות. "מערכות הביטחון שלנו מתפתחות כל הזמן. מפתחים מערכות תקיפה, הגנה, סייבר ולוחמה אלקטרונית בהובלה של מפא"ת, אנשים מאוד חכמים בניצוחו של תא"ל ד"ר דני גולד. יש הבדל גדול מאוד בין המערכות ותפיסת החשיבה בין המדינות".

לדבריו, העתיד של עולם התעופה הצבאית צפוי להשתנות משמעותית. "זה הולך למערכות של מטוסי קרב ללא טייס. חלק מהם ילוו מטוסים מאוישים ויעבדו כלהק עם בינה רשתית ביניהם, או להקי תקיפה אוטונומיים".

אופק מציין גם את הפיתוחים בתחום הלייזר להגנה אווירית. לדבריו, מערכת "מגן אור" מאפשרת יירוט מל"טים בעלות נמוכה במיוחד. "הכלי הזה מבוסס אופטיקה, וקרן הלייזר שיוצאת צריכה להיות מרוכזת וקוהרנטית, וכשיש מזג אוויר קצת פחות טוב יש שבירה, אבל גם את זה מנסים לפתור, אולי דרך העלאת המערכת כולה למטוס". לדבריו הצבת המערכת על לוויין פחות אפשרית מאחר ונדרש מקור כוח משמעותי מאוד. "זה עוד לא שם בעשרות השנים הבאות".

היתרון הגדול של המערכת הוא מחירה, כשני דולרים בלבד לכל ירייה, אך נדרשת לשם כך על הקרקע מערכת חשמלית משמעותית כדי להפעיל אותה.

בסיום דבריו התייחס אופק לאיומים העתידיים באזור. לדבריו, לאחר האיום האיראני ייתכן כי תשומת הלב הביטחונית תופנה גם לכיוון טורקיה, שמפתחת בשנים האחרונות תעשייה אווירונאוטית מתקדמת של מטוסים וכטב"מים, "חלק הם העתיקו בעבודה רבת השנים עם התעשייה האווירית ותעשיות ביטחוניות. היום הם התהפכו ומשתמשים בכך כדי לאיים על יוון ועל מדינות אחרות שלא מתיישרות לפי הדוקטרינה של ארדואן".

לקראת תום הדברים הוא מציין את הביקוש הרב לטכנולוגיות ישראליות. התעשיות הביטחוניות הישראליות מפוצצות בהזמנות ובדרישות, הוא מספר ומציין כי זו הייתה הסיבה לפתיחת נושא הנדסת הכטב"מ באוניברסיטת אריאל. "הדרישה גדולה", הוא מספר.