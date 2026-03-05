ד"ר עדי שורץ, מומחה לזירה הפלשתינית במכון משגב לביטחון לאומי, מתייחס בראיון לערוץ 7 להשלכות המערכה באיראן על ערביי יהודה ושומרון.

"בשלב זה רואים מערכה אזורית וקשה לנו לראות לאן הדברים מתפתחים. אנחנו צריכים להיות במעקב אחרי הדברים. בנתיים לא רואים התפרצויות טרור או חדירות יוצאות דופן", אומר ד"ר שוורץ המציין כי אכן השב"כ מנטר את האירועים בשטח, אם כי כעת המערכה המרוכזת יותר היא זו שמעבר לקווי הגבול, כלומר איראן, חיזבאללה וכו'.

שוורץ מציין בדבריו כי "ברור שיש כל הזמן התארגנויות טרור בשטח. אנחנו יודעים שהשב"כ עסוק בזה כל הזמן בניסיון לעצור ולפרק את הדבר הזה. יש כאן רגע מאוד משמעותי ואולי יש כאן עניין של רוח גבית. העובדה שישראל מנהלת קרב מאות ואלפי קילומטרים יחד עם ארה"ב והעובדה שיש מתקפה איראנית על ארצות ערב זה גורם לחשיבה מחדש, אבל לא צריך להבין מזה שנעצרו המהלכים. מבחינת הרוח הגבית רוב הקשב , העניין התעסוקה האנרגיה והמשאבים ממוקדים אמנם במקום אחר אבל זה לא אומר שההתרחשויות המקומיות לא קורות כל הזמן".

הפלשתינים, אומר ד"ר שוורץ, ערים למחיר שמשלם חיזבאללה על החלטתו להצטרף למערכה האיראנית נגד ישראלי, גם בזירה הבינלאומית שמבקרת אותו על כך. הפלשתינים רואים עד כמה איראן הופכת מבודדת בעולם ולתפיסתם זו אינה העת לפעולה מאורגנת נגד ישראל, ועם זאת שב ד"ר שוורץ ומדגיש כי על השב"כ להיות קשוב ופקוח עיניים באשר למתרחש בזירה זו, שכן "במידה ותהיה לחוליית מחבלים הזדמנות לפעול, הם יפעלו. אסור להיות נאיביים בעניין הזה".

לפי שעה, מעריך ד"ר שוורץ, הפלשתינים מעדיפים להמתין לסופה של המערכה באיראן, בעיקר כאשר גם קטאר עסוקה בעניינים אחרים, "הזירה הפלשתינית במנוע אחורי אבל אסור לשכוח אותה", הוא אומר ומזכיר כי גם אם כעת הקטארים לא מחמשים את הפלשתינים בשל אותם עיסוקים אחרים, קיימת תשתית די רחבה שהקטארים יצרו בעבר בזירה זו, כך שגורמי טרור יכולים בהחלט להפעיל אותה אם ימצאו לנכון.