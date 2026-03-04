הוועדה לבחירת רב העיר גבעתיים צילום: באדיבות המצלם

הבחירות לרב העיר גבעתיים צפויות להתקיים ביום ראשון הקרוב, למרות המצב הביטחוני והמלחמה המתנהלת בימים אלה. מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, אומר לערוץ 7 כי ההליך יתקיים במועדו וכי לא חל שינוי בלוחות הזמנים שנקבעו. לדבריו, ההצבעה תיערך במקום מאובטח וכל בוחר יגיע בתורו לקלפי, כך שאין התקהלות אסורה במהלך הבחירות. בבחירות יתמודדו שני מועמדים לתפקיד: הרב משה אדרי, תושב בני ברק המזוהה עם תנועת ש"ס ובנו של הרב פנחס אדרי ז"ל, והרב רותם שנירר, יליד ותושב גבעתיים, רב בית כנסת בעיר וקצין בצה"ל. הבחירות מתקיימות לאחר תקופה בה לא כיהן רב עיר קבוע בעיר, בעקבות פטירתם של רבני העיר הרב יוסף גליקסברג זצ"ל והרב פנחס אדרי זצ"ל.