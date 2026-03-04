שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', התייחס הערב למבצע המשותף לארה"ב ולישראל באיראן והעביר מסר של עוצמה והרתעה חסרת תקדים כלפי המשטר בטהראן.

בדבריו הדגיש הגסת' את השילוב הקטלני בין היכולות האמריקניות לישראליות, וציין כי המבצע הנוכחי חזק פי שבעה מכל מה שנראה בעבר.

לדבריו, "יש לזכור, המבצע התחיל לפני ארבע ימים בלבד, התוצאות - היסטוריות. רק ארה"ב הייתה מסוגלת לכך, רק אנחנו. אבל אם מוסיפים את ישראל - אז האויב גמור, והם יודעים זאת".

"התקיפות הן בעוצמה פי שבעה מהמבצעים הקודמים של ישראל נגד איראן במהלך 'מלחמת 12 הימים'", אמר.

הגסת' העריך כי בתוך כשבוע תושג עליונות אווירית מוחלטת: "ארה"ב וישראל תשיגנה עליונות אווירית מוחלט על שמי איראן תוך כשבוע. המפציצים יעברו מעל ראשיהם - ובאיראן לא יוכלו לעשות דבר".

בהמשך התייחס לפגיעה בספינת מלחמה איראנית ליד סרי לנקה: "צוללת אמריקנית הטביעה ספינה איראנית באמצעות טיל טורפדו - בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה".