תלמידי ישיבות בציונות הדתית פתחו ביוזמה ללימוד משותף של ש"ס בבלי יומי, שהחלה בי"ג באדר.

היוזמה נולדה בקרב תלמידים מהשטח, במטרה להרבות זכויות רוחניות בתקופה הנוכחית ולחזק את חיילי צה"ל.

על פי מארגני הפרויקט, הלימוד החל בסדר מועד, כאשר כל משתתף מתבקש להקדיש כחצי שעה ביום ללימוד דף גמרא. לשם כך נפתח גיליון הרשמה מקוון, המאפשר למשתתפים להצטרף ולקחת חלק בלימוד המשותף.

לדברי היוזמים, "אנחנו נמצא בשעה היסטורית וכולנו שותפים. גם מי שלא משרת בצבא. אנחנו יודעים שכל דף גמרא שאנחנו לומדים מגדיל את הזכויות שלנו בשמים ועוזר לחיילים הגיבורים שלנו. ככה זה היה בימי אסתר המלכה שביקשה שעם ישראל יתפלל וילמד בשבילה וכך זה גם היום.

התחלנו את היוזמה רק לפני כמה זמן קצר וההיענות מטורפת. אנחנו שמחים להיות חלק מהעם בתקופה ההיסטורית הזאת. עם ישראל חי".

גם הרב יוסף צבי רימון בירך את המשתתפים ביוזמה, "מתחזקים בתורה ולימוד גמרא, כולם מצטרפים ללימוד גמרא בלי הפסקה, דף ועוד דף גמרא, נסיים עוד ש"ס גמרא לחיזוק החיילים ולרפואת הפצועים".

בין הישיבות שכבר הצטרפו ליוזמה: ישיבה תיכונית הר עציון לצעירים, ישיבה תיכונית נווה שמואל, ישיבה תיכונית רמת גן, ישיבת אהבת ישראל בית שמש, ישיבה תיכונית מעלה אדומים, ישיבה תיכונית דרכי נועם, ישיבה תיכונית נתיב מאיר וישיבת שבות ישראל.

המארגנים קוראים לתלמידים נוספים להצטרף ללימוד ואף מחפשים רכזים מישיבות נוספות.