היציאה לדייט ראשון מלווה לרוב ברצון טבעי להציג גרסה נטולת פגמים של עצמנו.

אנחנו מנסים לשדר ביטחון, להעלים חולשות וליצור רושם ראשוני מושלם. עם זאת, התפיסה לפיה שלמות מובילה להצלחה זוגית היא מוטעית ביסודה; בניית קשר עמוק ואמיתי דורשת מאיתנו דווקא להשיל את שכבות ההגנה ולהגיע למפגש בדיוק כפי שאנחנו.

לפניכם שלושה כללים שיעזרו לכם להוריד את המסכות ולהביט פנימה אל עבר האדם שמולכם:

1. אף אחד לא מושלם

כאשר אנחנו מגיעים עטויים בתדמית או במסכה, אנחנו מאבדים את האותנטיות שלנו. התדמית הזו לא רק מרחיקה אותנו מעצמנו, אלא גם מונעת מהאדם שמולנו את היכולת להתחבר אלינו באמת. במקום להשקיע אנרגיה בתחזוקת רושם, כדאי פשוט להיות מי שאנחנו, ללא זיופים - כלפי עצמנו וכלפי הסביבה.

מותר לנו להיות אנושיים ולחשוף חולשות. קשר אמיתי מתחיל בנקודה שבה אנחנו מוכנים לקחת את הסיכון שבהיותנו לא מושלמים.

2. אל תיתקעו בחיצוניות

כאשר אנו מגיעים מתוך כוונה אמיתית להתבונן פנימה באדם שאנו פוגשים, להאיר את תכונותיו הטובות ולהבין שגם הוא אנושי ובעל חולשות, המפגש הופך להרבה יותר פתוח, קליל וזורם. גישה כזו מגדילה משמעותית את הסיכוי שהקשר יתפתח לכיוון חיובי במהירות ובטבעיות.

מנגד, אם ננתח בכבדות כל תנועה של הצד השני, או נתחשבן על כל מילה שגרמה לנו להסתגר, אנו עלולים להיתקע וליצור ריחוק מיותר.

3. מפגש זוגי הוא הזמנה להתפתחות ולמידה

בואו נפסיק למדוד את הצד השני בכל פעולה שלו ונשתחרר מהצורך לשפוט. לא פעם, האנשים שאנו פוגשים נוגעים בנקודות רגישות אצלנו, וזו למעשה הזמנה עבורנו לעשות שינוי. כך למשל, בחורה רגישה ופגיעה עשויה להגיע למפגש עם "אפודת מגן" דמיונית ועם חשש כבד מפגיעה. התחושה המוקרנת הזו עלולה להוביל את הצד השני לפגוע בה בהיסח הדעת, מבלי שהתכוון לכך כלל.

כאשר אנו מזהים בעצמנו נקודות רגישות שחוזרות על עצמן במפגשים עם אחרים, זוהי הזדמנות מצוינת לעבודת מודעות פנימית ולניסיון להתגבר על החולשות שלנו, במקום לנסות לתקן את האדם שמולנו או לצפות שהוא יהיה מושלם בדיוק במקומות שבהם אנו חלשים.

מסכות אמנם מעניקות אשליה של הגנה, אך בפועל הן בעיקר מרחיקות. בואו נוריד את המסכות ונגיע למפגשים מתוך רצון כנה לחפש את הטוב שבאדם שמולנו. נסו להיות קלילים, אותנטיים ופתוחים, ותראו כיצד הגישה הזו מחוללת פלאים ומאפשרת יצירת קשרים טובים באמת.

שרה אברמוביץ היא מאמנת אישית למציאת זוגיות, ובנבחרת המאמנים של "פרויקט 252".

