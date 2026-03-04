רבנים מתלמידיו של הרב צבי יהודה קוק ציינו את חג הפורים בשירה, ריקודים והתכנסויות יחד עם תלמידיהם ובני קהילותיהם.

הרב איסר קלונסקי, רבה של שכונת גבעת מרדכי בירושלים וסגן ראש ישיבת המאירי, תועד במהלך שירה עם תלמידים ובני הקהילה.

פורים אצל הרב קלונסקיצילום: באדיבות המצלם

הרב דב ליאור, ממנהיגי רבני הציונות הדתית, תועד צועד ברחובה של עיר לקול שירת "ולעורר לבי".

הרב דב ליאור בפוריםצילום: באדיבות המצלם

פורים אצל הרב יעקב פילבר, מייסד ישל"צ ומוסדות נועם

הרב פילברצילום: באדיבות המצלם

פורים אצל הרב זלמן מלמד בישיבת בית אל

הרב זלמן מלמדצילום: באדיבות המצלם

הרב אליקים לבנון ראש ישיבת אלון מורה ורב השומרון בשירת 'שושנת יעקב'

הרב אליקים לבנון בשושנת יקבצילום: באדיבות המצלם

פורים אצל הרב משה בלייכר, לשעבר ראש ישיבת שבי חברון

פורים אצל הרב בלייכרצילום: באדיבות המצלם

הרב יעקב שפירא והרב שמואל אליהו נפגשו במקלט בזמן האזעקות ופצחו בריקוד משותף לקול שירת התלמידים

הרב יעקב שפירא והרב אליהוצילום: באדיבות המצלם