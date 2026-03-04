רבנים מתלמידיו של הרב צבי יהודה קוק ציינו את חג הפורים בשירה, ריקודים והתכנסויות יחד עם תלמידיהם ובני קהילותיהם.

הרב איסר קלונסקי, רבה של שכונת גבעת מרדכי בירושלים וסגן ראש ישיבת המאירי, תועד במהלך שירה עם תלמידים ובני הקהילה.

פורים אצל הרב קלונסקי צילום: באדיבות המצלם

הרב דב ליאור, ממנהיגי רבני הציונות הדתית, תועד צועד ברחובה של עיר לקול שירת "ולעורר לבי".

הרב דב ליאור בפורים צילום: באדיבות המצלם

פורים אצל הרב יעקב פילבר, מייסד ישל"צ ומוסדות נועם

הרב פילבר צילום: באדיבות המצלם

פורים אצל הרב זלמן מלמד בישיבת בית אל

הרב זלמן מלמד צילום: באדיבות המצלם

הרב אליקים לבנון ראש ישיבת אלון מורה ורב השומרון בשירת 'שושנת יעקב'

הרב אליקים לבנון בשושנת יקב צילום: באדיבות המצלם

פורים אצל הרב משה בלייכר, לשעבר ראש ישיבת שבי חברון

פורים אצל הרב בלייכר צילום: באדיבות המצלם

הרב יעקב שפירא והרב שמואל אליהו נפגשו במקלט בזמן האזעקות ופצחו בריקוד משותף לקול שירת התלמידים