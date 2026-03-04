רבנים מתלמידיו של הרב צבי יהודה קוק ציינו את חג הפורים בשירה, ריקודים והתכנסויות יחד עם תלמידיהם ובני קהילותיהם.
הרב איסר קלונסקי, רבה של שכונת גבעת מרדכי בירושלים וסגן ראש ישיבת המאירי, תועד במהלך שירה עם תלמידים ובני הקהילה.
הרב דב ליאור, ממנהיגי רבני הציונות הדתית, תועד צועד ברחובה של עיר לקול שירת "ולעורר לבי".
פורים אצל הרב יעקב פילבר, מייסד ישל"צ ומוסדות נועם
פורים אצל הרב זלמן מלמד בישיבת בית אל
הרב אליקים לבנון ראש ישיבת אלון מורה ורב השומרון בשירת 'שושנת יעקב'
פורים אצל הרב משה בלייכר, לשעבר ראש ישיבת שבי חברון
הרב יעקב שפירא והרב שמואל אליהו נפגשו במקלט בזמן האזעקות ופצחו בריקוד משותף לקול שירת התלמידים