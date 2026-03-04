שר הביטחון מגלה: המבצע נגד איראן תוכנן להמשך השנה - והוקדם אלעד מלכה, משרד הביטחון; סטילס: אריאל חרמוני

שר הביטחון ישראל כ"ץ מגלה כי המבצע באיראן תוכנן לצאת על הפועל בהמשך השנה האזרחית - ואולם בשל הנסיבות הוקדם משמעותית.

כ"ץ שוחח עם חיילי ומפקדי אגף המודיעין ואמר "מאחר ותוכנן מבצע לאמצע השנה, עם אותו יעד שנקבע, אבל עקב ההתפתחויות והנסיבות, בעיקר מה שקרה בתוך איראן, ועמדת נשיא ארצות הברית, וכל האפשרות לייצר כאן מבצע משולב, בא הצורך להקדים את הכול לחודש פברואר.

זה היה דבר שאנחנו בעצמנו קיווינו אבל לא היינו בטוחים, ואתם סיפקתם במימד המודיעיני התקדמות עצומה, מיום ליום ומשעה לשעה - עוד יכולת ועוד מימדים וכמובן ההיערכות המבצעית. יש לכם חלק עצום בבניית היכולת הזאת, שהיא גם הביאה לכל השילוב הזה וגם לתוצאה של מכת הפתיחה הפנטסטית וגם להמשך", הוסיף שר הביטחון.

"אנחנו בעיצומה של מערכה, אנחנו משוכנעים שהיא תסתיים בדרך הטובה, והתוצאות יהיו חיזוק משמעותי ביותר לביטחון מדינת ישראל, למעמדה, להסרת איומים וכל הדברים שאנחנו מתמודדים איתם תקופה ארוכה, הדגיש כ"ץ.

הוא ציין כי "היתרון שלנו על איראן במערכה הזאת הוא בעיקר בשני ממדים - המודיעין והיכולת המבצעית. אם תשאלו במה האיראנים הופתעו עד כדי שלא היו ערוכים למרות ההתרעה האסטרטגית - כי הם לא ידעו לאמוד ולהעריך את שני הממדים: את היקף רוחב ועומק המודיעין עד המטרה האחרונה, ואת היכולת המבצעית לנצל את המודיעין כדי לפגוע, לתקוף, להשמיד ולהרוס את היכולות שלהם".

ראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר, הדגיש: "אנחנו עוסקים מהמקום הזה ממש גם בלספק את ההתרעה בזמן במערכה שהיא רב-זירתית, מסתכלים על כל הזירות כל הזמן ודואגים להביא משם מודיעין איכותי שיתן לנו את ההתראה שצריך. גם מספקים מודיעין לקבלת החלטות ובעיקר מספקים מודיעין עכשיו לניצחון על האויב, לניצחון על איראן בכל החתכים, בכל המשימות ובכל היכולות שקבענו שנגרע להם. אנחנו עוסקים 24/7".