חברת אל על פרסמה הערב (ד') את לוח טיסות החילוץ המתוכננות ליממה הקרובה במסגרת המתווה המיוחד, בהמשך להחלטה על פתיחה מדורגת של נמל התעופה בן גוריון.

טיסת החילוץ הראשונה שצפויה לנחות בישראל היא טיסת אל על LY440 מאתונה לתל אביב, המתוכננת לנחות מחר בשעה 06:05 בבוקר.

במסגרת מבצע השבת הלקוחות לישראל, צפויות להמריא מחר חמש טיסות מצפון אמריקה ושלוש טיסות נוספות מבנגקוק.

בחברה מדגישים כי הנוסעים בטיסות אלו כבר שובצו על ידי החברה: "הנוסעים על טיסות אלה כבר שובצו באופן יזום על ידי החברה, ללא עלות נוספת, ואנו פועלים במרץ לשבץ את יתר נוסעינו על טיסות החילוץ הבאות".

החברה הוסיפה כי היא "תמשיך לפעול בהתאם להנחיות הרשויות" וכי עדכונים שוטפים בנושא עולים בזמן אמת באתר האינטרנט שלה.