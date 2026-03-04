יו"ר ועדת החינוך, ח"כ צבי סוכות, שיגר פנייה דחופה לאלוף פיקוד העורף שי קלפר, בדרישה להסדיר את מעמדם של בתי הכנסת בהנחיות לשעת החירום ולהגדירם כ"אתר ציבורי חיוני".

המהלך נועד לאפשר הגעה לתפילה במניין בכפוף למגבלות השהייה במרחב מוגן, בדומה לאישור הניתן לפעילות מסחרית.

במכתבו מציין ח"כ סוכות כי מתחילת המערכה עולות עדויות רבות על בלבול ציבורי ואי-בהירות באשר ליישום הנחיות פיקוד העורף בכל הנוגע להתקהלויות. לדבריו, בעוד שעל פי ההנחיה הרשמית נאסרת התקהלות גם במרחב מוגן, בפועל מתקיימים מפגשים רבי משתתפים בסמוך למרחבים מוגנים.

ח"כ סוכות הצביע על חוסר העקביות בהנחיות הנוכחיות: "הציבור מתקשה להבין את ההבחנה בין פעילות מסחרית המותרת - גם לרכישת מוצרים שאינם חיוניים - לבין איסור גורף על תפילה בבתי כנסת. עבור ציבורים רבים במדינת ישראל, דווקא התפילה בימים אלו היא צורך חיוני מהמעלה הראשונה".

עוד הוסיף: "אם מתאפשרת הגעה למרכזים מסחריים הומי אדם כדי לבצע קנייה ברשתות השיווק, יש מקום לאפשר גם הגעה מסודרת ומוגבלת לבתי הכנסת, כמובן תוך הקפדה מלאה על ההנחיות והימצאות במרחב מוגן תקני".

יו"ר ועדת החינוך הדגיש כי בתי הכנסת מהווים עמוד שדרה מורלי בעת מלחמה: "בתי הכנסת אינם רק מקום תפילה, אלא מוקד מרכזי של חוסן לאומי וחברתי. מבתי הכנסת ובתי המדרשות עם ישראל שואב כוחות ותעצומות נפש לעמוד באתגרים הביטחוניים והלאומיים. דווקא בשעת חירום, יש חשיבות לחיזוק הרוח והקהילה".

לצד הדרישה להכללת בתי הכנסת ברשימת המקומות החיוניים, ביקש ח"כ סוכות כי במידה ויוחלט להותיר את ההנחיות על כנן, תתקיים התייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל ותגובש הסברה ברורה ואחידה לציבור. "הציבור מבקש בהירות, עקביות ושוויון. חובתנו לוודא שההנחיות נשמרות - אך גם שהן מובנות והוגנות".