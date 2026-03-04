גיטל שוטנשטיין נפטרה אמש (שלישי) בארצות הברית בגיל 93.

הנפטרת היא אמו של איש העסקים ג'יי שוטנשטיין, מגדולי מממני עולם התורה המרכזיים בארצות הברית ובעולם והעומד מאחורי מפעל הש"ס המפואר של הוצאת ארטסקרול.

מפעל הש"ס של ארטסקרול, שיצא לדרך לפני עשרות שנים, תרגם את התלמוד הבבלי לאנגלית בצירוף פירוש מקיף, והפך לכלי מרכזי בבתי מדרש, כוללים ובתים יהודיים ברחבי העולם.

תמיכתו הכספית הנדיבה של שוטנשטיין נחשבת לאבן דרך בהתפתחות ההוצאה ובהפצת התורה בהיקף חסר תקדים.

בני משפחתה ומכריה מתארים את המנוחה כאשה יראת שמים ומסורה, שעמדה לימין בעלה וילדיה לאורך שנים והייתה שותפה לפעילות הצדקה והחסד של המשפחה.