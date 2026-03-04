חברת בית זיקוק אשדוד דיווחה כי שני מנהלים בכירים במפעל נחקרו במשטרה בחשד לגרימת מוות ברשלנות, בעקבות אסון העבודה שאירע במתקן לפני כשלושה שבועות ובו נהרגו שתי עובדות.

הנספות הן אירינה רדצ'וק (52), בוחנת מעבדה בבית הזיקוק, וניצן גוייכמן (39), מהנדסת כימיה. על פי החשד, השתיים נהרגו כתוצאה מתקלה חמורה בחליפות המגן שלהן.

ראש מינהל הבטיחות במשרד העבודה, חזי שוורצמן, אישר לפני כשבועיים ממצא חמור: במכלי הגז שהיו אמורים לספק חמצן וחוברו לחליפות המגן של העובדות נמצא חנקן בלבד. חנקן, בניגוד לחמצן, אינו תומך בנשימה וגורם לחנק מהיר.

בעקבות האסון נעצר חשוד נוסף בחשד למעורבות במותן של שתי העובדות. החשוד, שהוגדר על ידי המשטרה כשותף בחברה המספקת בלוני חמצן לאתר, נחקר בחשד לרצח באדישות.

בית הזיקוק באשדוד מהווה ספק מרכזי למשק האנרגיה הישראלי. המתקן מייצר ומשווק תזקיקים לחברות הדלק והגז, עוסק בייצור חשמל ובאחסון חומרי גלם.

ב-2023 ניצב המתקן בראש רשימת החברות המסכנות את הסביבה על פי מדד ההשפעה הסביבתית של המשרד להגנת הסביבה, בין היתר בשל פליטות החורגות מהמותר של מזהמי אוויר שונים, ביניהם בנזן ותחמוצות גופרית.