תיעוד ראשון: צה"ל מעמיק את האחיזה בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל פרסם הערב (רביעי) תיעוד ראשון מפעילות כוחות היבשה בעומק מרחב דרום לבנון, כחלק ממימוש תפיסת ההגנה הקדמית של פיקוד הצפון. כוחות צה"ל אוחזים כעת במספר נקודות מפתח אסטרטגיות בשטח לבנון כדי לייצר חיץ ביטחוני ישיר.

במסגרת המבצע, פועלות שלוש אוגדות במקביל בגזרות השונות: כוחות אוגדה 91 מרכזים את הפעילות במזרח דרום לבנון, כוחות אוגדה 210 פועלים במרחב הר דב, וכוחות אוגדה 146 חולשים על מערב דרום לבנון.

המהלך משלב כוחות חי"ר, שריון והנדסה הפועלים בסנכרון ותיאום מלא תחת פיקוד הצפון.

בצה"ל מבהירים כי מטרת המהלך היא לייצר "שכבת ביטחון נוספת" עבור תושבי הצפון. הפריסה בשטח נועדה להמשיך ולסכל איומים באופן ישיר, להשמיד תשתיות טרור במרחב הגבול ולמנוע כל ניסיון חדירה לשטח מדינת ישראל.