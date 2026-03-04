איש הדת השיעי האיראני נאסר מכארם שיראזי פרסם פסק הלכה הקורא למוסלמים לצאת לג’יהאד בעקבות חיסולו של הצורר והמנהיג הרוחני של איראן, עלי ח’מינאי, בתקיפת חיל האוויר הישראלי.

בפסק ההלכה ציין שיראזי כי "השפלים שבאויבי האנושות והמרושעים שבכופרים" הצליחו להרוג את "מנהיג המהפכה" האיסלאמית עלי ח’מינאי, אשר הגשים את משאלתו להיות שהיד.

לדבריו, בתולדות האיסלאם, הנפילה חלל בדרכו של אללה הייתה תמיד מחיר של העצמאות והכבוד והכנה לקראת הופעתו של המהדי, משיח האיסלאם.

שיראזי הדגיש כי המהפכה האיסלאמית אינה תלויה באדם אחד, והיא לעולם לא תיכשל ברצונו של אללה, ולכן מוטלת חובה על מועצת המומחים למנות מחליף לח’מינאי, ועל כוחות הביטחון לפעול בתקיפות כדי למגר כל ניסיון של האויבים לגרום לכאוס מבית.

פסק ההלכה מסמן את ארה"ב וישראל, אותה כינה "הישות הציונית המקוללת", כאחראיות להריגתו של ח’מינאי, וציין כי חלה חובה על כל מוסלמי בעולם לנקום את דמו.