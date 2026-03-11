בראיון לערוץ 7 מספר הרצל מקוב, עד לא מכבר ראש מרכז מורשת בגין, על איש הקשר המפתיע שהיה ממעבירי המסרים הראשונים בין בגין לסאדאת בטרם החל הליך השלום בין ישראל למצרים.

"בגין חיפש ערוצים לנשיא מצרים והשתמש בשני אישים. היותר מוכר הוא צ'אוצ'סקו, שהיה נשיא רומניה, והשני הוא השאה של איראן, שגם הוא, כמו צ'אוצסקו, ניהל קשרים טובים גם עם ישראל וגם עם מצרים, שאליה הוא גם ברח אחרי המהפכה האיסלאמית. מצרים הייתה המדינה הראשונה שנתנה לו מקלט מדיני".

על המסרים שהעבירו השאה וצ'אוצ'סקו לנשיא המצרי, אומר מקוב כי המסר הראשון והעיקרי שביקש בגין להעביר היה שהוא מתכוון ברצינות להסכם שלום. המסר השני שהעבירו השניים לסאדאת היה שבגין הוא אדם רציני ו"כשהוא מתחייב למשהו זה קורה".

באותם ימים שאחרי מלחמת יום כיפור "סאדאת משנה אוריינטציה מסובייטית למערבית אמריקאית, ובגין מבין שזו הזדמנות להיכנס לעניין ולהגיע להסכם שלום".

לשאלתנו מדוע שני המנהיגים, הרומני והפרסי, אינם ממשיכים ללוות את תהליך השלום בין ישראל למצרים ומותירים אותו בידי ארה"ב ונשיאה, ג'ימי קרטר, אומר מקוב כי השניים אמנם עשו את הצעדים הראשונים אך "להם אין את המנופים שיש לאמריקאים, וכדי לקרב בין מדינות צריך מי שיוכל לשלם את החשבון. גם השאה וגם רומניה לא יספקו למצרים סיוע כלכלי משמעותי, בוודאי כשגורלו של השאה כבר נחרץ. ב-79', כשהסכם השלום כבר לקראת חתימה, הוא איבד את השלטון".

מקוב מזכיר בהערת אגב את ההתבטאות המפורסמת של בגין באותה תקופה, ימים בהם החלה מלחמת איראן עיראק, ובגין אמר כשנשאל על כך שהוא "מאחל הצלחה לשני הצדדים", מטבע לשון שלאורך השנים נעשו בו לא פעם שימושים בידי מנהיגים ישראליים בהמשך.

ובחזרה לראשיתם של המגעים בין ישראל למצרים דרך שני המנהיגים, הרומני והפרסי, מקוב מספר כי "לגבי רומניה, בגין הזמין את עצמו לפגישה בבוקרשט. ברביעי ביולי 77', בחגיגת יום העצמאות של ארה"ב, באירוע החגיגי הגדול שמתקיים בבית השגריר האמריקאי, בגין ביקש ממזכירו, יחיאל קדישאי, לקרוא לשגריר הרומני, ולשגריר הוא אומר 'אשמח מאוד להיענות להזמנתו של הנשיא צ'אוצ'סקו לביקור ברומניה'. זו הייתה דרכו הדיפלומטית להזמין את עצמו לרומניה. לגבי איראן זה היה מסרים עקיפים יותר באמצעות השגרירות באיראן בתקופה בה לישראל היו יחסים חמים מאוד עם ממשל השאה. הייתה לישראל משלחת צבאית גדולה שם. בגין לא נסע במיוחד לאיראן לשם כך", דברי מקוב. האם אנחנו בדרך לקשרים מחודשים עם איראן האחרת?