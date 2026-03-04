בצל מבצע "שאגת הארי", משרד האוצר מוביל מהלך לפתיחה מחודשת של המשק הישראלי תחת אש.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', שיגר מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ובו דרישה לדון כבר הערב (רביעי) בהקלת מגבלות ההתגוננות, מתוך כוונה לאפשר לעסקים ולעובדים לשוב לפעילות בקרבת מרחבים מוגנים החל ממחר.

במקביל לפניית השר, שלח מנכ"ל משרד האוצר, אילן רום, מכתב רשמי לאלוף פיקוד העורף, שי קלפר. רום דורש להתיר באופן מיידי חזרת עובדים למקומות עבודה שבהם קיים מרחב מוגן נגיש, ובשבוע הבא להשיב לפעילות גם את מוסדות החינוך הממוגנים.

הסיבה המרכזית לדרישת האוצר היא המחיר הכלכלי הכבד. על פי ניתוח שבוצע במשרד, ישראל מצויה כעת ב"מדרג אדום" המאפשר פעילות הכרחית בלבד, מצב שעלותו למשק נאמדת בכ-9.5 מיליארד שקלים מדי שבוע.

המעבר ל"מדרג כתום" כפי שמציע האוצר - פעילות בקרבת מרחבים מוגנים - צפוי לחתוך עלות זו ביותר מחצי, לכ-4.5 מיליארד שקלים בשבוע.

סמוטריץ' טען במכתבו כי "ניהול סיכונים אחראי מאפשר כבר מחר לפתוח פעילות שמתבצעת בקרבת מרחבים מוגנים".

מנכ"ל המשרד רום הוסיף והטיל ספק בצורך הביטחוני בהשבתה הגורפת: "שמירה על איתנות המשק אינה מותרות, אלא הכרח שלא ניתן להקל בו ראש. בשלב זה לא ניתן להעריך בוודאות כי היקף הסיכון מצדיק המשך השבתה רוחבית בהיקף הקיים".