תיעוד ראשון מהאוויר: מטוסי קרב של חיל האוויר בדרכם לתקיפה באיראן צילום: דובר צה"ל

צה"ל מפרסם, לראשונה מתחילת מבצע "שאגת הארי", תיעוד מהאוויר של מטוסי קרב בדרכם לתקיפה באיראן.

מוקדם יותר דווח כי חיל האוויר השלים תקיפה נרחבת לעבר מתחם צבאי רחב היקף של משטר הטרור ובו מפקדות וחיילים של מערכת הביטחון האיראנית במזרח טהרן.

המתחם כולל בתוכו מפקדות של כלל מערכת הביטחון האיראנית, בהם זוהתה פעילות של חיילי המשטר.

בין המפקדות שהותקפו: מטה משמרות המהפכה, ⁠מטה אגף המודיעין, מטה הבסיג', ⁠מטה יחידת 'כוח קדס', ⁠מטה הכוחות המיוחדים של ביטחון הפנים, ⁠מפקדות סייבר ו⁠מפקדת יחידת הסיוע וסיכול ההפגנות של ביטחון הפנים.

מצה"ל נמסר כי "המפקדות הותקפו כשמתוכן פעלו חיילי משטר הטרור האיראני האחראיים לניהול המערכה, לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל ומדינות האזור ואף לדיכוי של אזרחי איראן".