יממה לאחר נפילת רסיס הטיל האיראני בבני ברק הולכת ומתבררת החשיבות הגלומה בהקפדה על הנחיות פיקוד העורף.

משפחה בבני ברק ניצלה אתמול (רביעי) לאחר שרסיסים פגעו בדירתה רגעים לאחר שירדה למקלט. הפגיעה אירעה בעיצומן של הכנות לסעודת פורים בשכונת רמת אלחנן.

מדובר במשפחת לנדא שהייתה באמצע ההכנות האחרונות לסעודה כאשר נשמעה האזעקה. בני המשפחה החליטו לרדת למקלט במהירות ולאחר כדקה נפלו רסיסים ישירות בדירתם ברחוב זוננפלד.

הפיצוץ החריד את העיר והרס חלקים נרחבים מהדירה ומדירות נוספות, אך לא היו נפגעים.

הרב יוחנן לנדא סיפר לערוץ 7: "היינו באמצע הכנת סעודת פורים. פתאום שמענו את האזעקה והחלטנו לרדת למקלט. הייתה לנו הרגשה שזה קרוב. אחרי שירדנו למקלט נפל הרסיס לתוך אחד החדרים בבית, מה שגרם להרס גדול לדירה ולדירות נוספות, אך לא היו נפגעים".

גם ברחוב רשב"ם בבני ברק, שם התגורר הרב חיים קנייבסקי שנפטר לפני ארבע שנים, ספג אחד הבתים פגיעה מרסיסי טיל. גם במקרה זה לא היו נפגעים.