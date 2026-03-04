שגריר ישראל באו"ם דני דנון טען הערב (ד') כי המתיחות הביטחונית דורשת זהירות יתר מנציגים ישראליים ברחבי העולם - וגם על אדמת ארצות הברית.

"גם בארה"ב נציגים ישראליים צריכים להיזהר יותר בימים אלו", אמר בראיון לרדיו 'קול ברמה'.

לדבריו, "האיראנים עשו טעות קשה מאוד שהם תקפו מדינות ערביות. נציגי המדינות הללו באים אליי ואומרים לי 'תמשיכו בכל הכח'.

"איראן ביממה אחת הצליחה להקים עליה את כל העולם הערבי. מדינות אירופה גם התחילו לחשוש בעקבות תקיפות מדינות המפרץ".

דנון הוסיף כי "איראן מתנהגת כמו חיה פצועה ולכן היא יורה לכל עבר".

בהתייחסו לנשיא צרפת עמנואל מקרון, אמר דנון: "נשיא צרפת מנסה להראות רלוונטיות בזירה הבינלאומית ולא מצליח לו. הוא מזמן איבד את השליטה בצרפת ולכן הוא מתנהג ככה".

דנון הדגיש כי "יש רמת תיאום חזקה מאוד בין ישראל לארה"ב".