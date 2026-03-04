הקהילה היהודית בקנדה ממשיכה להיות קורבן לאנטישמיות ולאירועי ירי לאחר חיסולו של עלי חמינאי, המנהיג הרוחני של איראן.

ביממה האחרונה דווח על ריסוס צלבי קרס בחזית מסעדה כשרה במונטריאול. קודם לכן דווח על מספר אירועי ירי לעבר מסעדה בבעלות יהודית בטורונטו, המרכז לפיתוח יזמות בניהול יהודי ובית הכנסת עמנואל.

מאז השבעה באוקטובר 2023 נרשמה עלייה משמעותית בביטויי האנטישמיות ובמספר פיגועי הטרור שבוצעו וסוכלו נגד הקהילה היהודית.

בשבת מתוכננת הפגנה של ארגונים פרו-איראניים מול בניין הקונסוליה האמריקנית בטורונטו, במחאה נגד המלחמה נגד איראן.

איש דת איראני בכיר פרסם פסק הלכה הקובע כי על כל מוסלמי בעולם חלה החובה הדתית לנקום את מותו של עלי ח’מינאי, המנהיג הרוחני של איראן.

בשנה שקדמה למתקפת השבעה באוקטובר אמר מנהיג חמאס ברצועת עזה, יחיא סינוואר, כי בתרחיש של עימות עם ישראל גם היהודים ברחבי העולם יהיו מטרות לתקיפה.