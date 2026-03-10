עומר פדן, אלמנתו של רס"ל (במיל') איתי שוורצשטיין, מספרת על הטביעה הטראגית של בעלה במהלך חופשה משפחתית בסרי לנקה לפני כשבועיים.

סיפורם של בני הזוג הפך מוכר כבר בתחילת מלחמת חרבות ברזל. השניים תכננו להתחתן באוקטובר 2023, אך פרוץ המלחמה וגיוס המילואים של איתי שיבשו את התוכניות. לבסוף הוצע להם לערוך את החופה בשטח כינוס צבאי - אירוע שהפך לאחד הסמלים המרגשים של הימים הראשונים למלחמה.

בראיון ל-ynet, משחזרת פדן את רגעי האסון שאירע ביום הולדתו ה-33 של איתי, בשבת שבה החל מבצע "שאגת הארי".

במהלך החופשה בסרי לנקה שהו בני הזוג עם בתם ריף ופגשו חברים מישראל, בהם מדריך ריטריט שליווה את איתי בעבר בטיפולים בארץ. השניים נכנסו למים במסגרת תרגול נשימות ומדיטציה.

בשלב מסוים נותר איתי לבדו בבריכה, ללא מציל במקום, ואיבד את הכרתו. פדן סיפרה כי בתחילה חשבה שמדובר בבדיחה אופיינית שלו, "חשבתי שהוא עובד עליי", אך כשהבחינה שאינו מגיב החלה למשוך אותו החוצה מהמים בעזרת הנוכחים במקום.

לדבריה, במשך דקות ארוכות ניסו הנוכחים לבצע בו פעולות החייאה ולהזעיק עזרה. רק לאחר זמן הגיע אמבולנס שפינה אותו למרפאה מקומית, אך עוד לפני שהגיע למקום נקבע מותו, "כשהגעתי, בדיוק כיסו אותו. לא הייתי צריכה שיגידו לי דבר. התפרקתי. הוא לימד אותי צניעות, אופטימיות ואהבה. אין אבות כאלו בעולם, אין בעלים כאלו בעולם, עשה בשביל שתינו הכול. הרגשתי שזכיתי בלוטו".

מתוך האבל הגדול היא מבקשת להמשיך ולהנציח את הערכים שהיו חשובים לו - אהבת המדינה, אחריות אישית ואחדות בין חלקי החברה הישראלית.

"נשבר לאיתי הלב לראות את המדינה מתפרקת. הוא גדל בבניין שבו חיו יחד חרדים, דתיים וחילוניים. כל אחד עם השקפת עולם אחרת, אבל תמיד ידעו לדבר זה עם זה. כאב לו לראות שאנשים לא מסוגלים לתקשר ביניהם, בעיקר אחרי כל מה שנתן למדינה במילואים. הוא ציפה מכולם, בדיוק כמוהו, לדעת לתקשר ביניהם ולתרום למדינה. לקחת חלק, לקום ולעשות, לא לצפות שדברים ישתנו מעצמם. כל החיים שלו איתי תרם למדינה ללא גבולות, למדינה שהוא כל כך אהב".