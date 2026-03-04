בתום הערכת מצב ביטחונית שנערכה הערב, הוחלט בפיקוד העורף על עדכון מדיניות ההתגוננות לאזרחי ישראל.

השינויים ייכנסו לתוקף החל ממחר (חמישי) בשעה 12:00 בצהריים, ויהיו בתוקף עד למוצאי שבת בשעה 20:00.

על פי ההנחיות החדשות, כלל אזורי הארץ יעברו מ"מדרג מדיניות מחמירה" ל"מדרג מדיניות מצומצמת". המעבר נועד לאפשר פתיחה חלקית של פעילות המשק תחת מגבלות מיגון.

ניתן לקיים פעילות בכל מקום עבודה שבו ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בפרק הזמן העומד לרשות האזרחים.

בנוסף ניתן לקיים התקהלויות של עד 50 אנשים בלבד, ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

בשלב זה, אין לקיים פעילויות חינוכיות פיזיות, למעט החרגות ספציפיות המופיעות בפורטל החירום הלאומי.

בפיקוד העורף מדגישים כי על אף ההקלות, יש להמשיך ולהישמע להנחיות המצילות חיים ובכל מקרה של אזעקה להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו עד לקבלת הודעת שחרור.