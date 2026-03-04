איש השמאל פרופסור עמירם גולדבלום נאלץ להתנצל בפני פרשן חדשות 12 עמית סגל לאחר שטען שהוא "עוסק בטרור ותומך בפשעי מלחמה".

סגל הגיב "פעיל השמאל הקיצוני פרופסור עמירם גולדבלום נאלץ להתנצל שוב על שורת שקרים מופרעים שהשמיע כלפיי ולחתום על הסדר חסוי, שכל אחד יכול לדמיין מה כתוב בו. זו עבורו ממש לא הפעם הראשונה. המשך יבוא גם בגזרות אחרות".

לפני כחמש שנים תבע סגל את גולדבלום לאחר שכתב "מה הפלא שעמית סגל אירגן הסתה נגד מערכת המשפט? הוא כבר הצדיק את רצח רבין ונאבק נגד מי שהכניס את אביו הרוצח חגי סגל לכלא".

בשל אמירה זו נאלץ לשלם 12,000 שקלים ולפרסם התנצלות בפני סגל במסגרת הסכם פשרה.

סגל צייץ אז בחשבונו ברשת X "המזהם - משלם (טייק 2) עמירם גולדבלום טינף ושיקר, ייאלץ לשלם 12,500 ש"ח, חלקם כהוצאות וחלקם כתרומה. יפרסם התנצלות. עוד שלושה בדרך".