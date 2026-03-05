תיעוד: תקיפת מפקדה של היחידה האווירית בחיזבאללה צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל פעלו במהלך הלילה בעוצמה בלב ביירות והשלימו גל תקיפות נרחב נגד מספר מפקדות מרכזיות של ארגון הטרור חיזבאללה. הפעילות האווירית התמקדה בנכסים אסטרטגיים המשמשים את הארגון לניהול המערכה הנוכחית.

בין המטרות שהושמדו, בולטת תקיפה נגד מפקדה בשימוש היחידה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה. על פי הודעת הצבא, המפקדות שהותקפו יועדו לשמש את הארגון לקידום ולהוציא לפועל מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

בצה"ל מציינים כי הפעולה בוצעה באופן מדויק במטרה לנטרל את יכולות הארגון: "טרם התקיפה, ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר".

התקיפות הלילה מהוות המשך ישיר לקו ההתקפי של צה"ל נגד מעורבות חיזבאללה במלחמה. מהצבא נמסר כי "צה"ל פועל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".