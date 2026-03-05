הדרג המקצועי במשרד האוצר מגבש בימים אלו חבילת קיצוצים וגזירות כלכליות נרחבת במטרה לממן את ההוצאות הביטחוניות האדירות של המלחמה מול איראן.

בכאן חדשות פורסם כי על פי ההצעות המגובשות שיוצגו בקרוב לממשלה, באוצר ממליצים על שילוב של קיצוץ בבסיס התקציב לצד ביטול הטבות שהובטחו לציבור בתקציב 2026, שעבר בקריאה ראשונה בכנסת בחודש ינואר האחרון.

הצעדים המרכזיים שיוצגו לממשלה כוללים קיצוץ בכספים קואליציוניים שאינם מקדמים צמיחה, ובכלל זה עצירת הגדלת התקציבים למוסדות החינוך החרדיים ולישיבות. בנוסף, הדרג המקצועי מציע לבטל את הטבות המס שניתנו לשורת יישובים, בהם יישובי יהודה ושומרון והעיר אשקלון.

לצד זאת, באוצר מציעים לבטל את הגדלת הפטור ממע"מ על חבילות מחו"ל וכן לבטל את הריווח המתוכנן של מדרגות המס.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס השבוע למצב הכלכלי בשיחה עם עיתונאים, ואמר כי העלויות הנוספות הנגזרות מהמלחמה יחייבו הגדלה של הגירעון המתוכנן בתקציב 2026.