טיסת החילוץ הראשונה של אל על נחתה לפני זמן קצר (חמישי) בנתב"ג, ובכך החל באופן רשמי מבצע השבת לקוחות החברה לישראל.

טיסה LY440 מאתונה לישראל, הגיעה ארצה לאחר היערכות מבצעית רחבה שביצעה החברה בימים האחרונים, והיא הראשונה בשורת טיסות חילוץ נוספות המתוכננות ליממה הקרובה.

טיסות החילוץ והיערכות אל על למבצע החילוץ מתאפשרות הודות לעובדיה המסורים של החברה - טייסים, דיילים, אנשי התחזוקה וכלל צוותי הקרקע אשר עבדו מפרוץ המלחמה מסביב לשעון.

"עבור כולנו זה רגע מרגש ומשמעותי לאחר יותר מחמישה ימים ששמי המדינה סגורים", אמר קברניט רועי מאיר לנוסעים מאתונה, והוסיף, "בימים מורכבים אלה עשינו כל שנדרש כדי להשיב אתכם הביתה בהקדם".