שר הביטחון ישראל כ"ץ שוחח במהלך הלילה (חמישי) עם מזכיר המלחמה של ארה"ב, פיט הגסת', במסגרת התיאום הביטחוני בין המדינות במהלך המערכה מול איראן.

בפתח השיחה הביע שר הביטחון את תנחומיו על מותם של ששת חיילי צבא ארה"ב שנפלו במערכה וציין כי ישראל עושה ותמשיך לעשות הכל כדי לסייע בהגנה על שלומם של חיילי ארה"ב באזור.

כ"ץ ביקש להודות לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ על התמיכה הגדולה בישראל וציין כי שיתוף הפעולה בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו נגד איראן משנה את ההיסטוריה האזורית והעולמית.

הוא הודה להגסת' על תמיכתו הגדולה בישראל ועל הסיוע הנרחב בהגנה על אזרחי מדינת ישראל מול איום הטילים האיראני, וציין את שיתוף הפעולה ההדוק וחסר התקדים בין הצבאות לשם השגת כלל יעדי המלחמה.

הגסת' הודה לשר כ"ץ על הבעת התנחומים ושיבח את שיתוף הפעולה חסר התקדים בין הצבאות ואת יכולות צה"ל. במהלך השיחה אמר, "תמשיכו עד הסוף - אנחנו איתכם".

השניים סיכמו להמשיך בתיאום ההדוק ולעמוד בקשר רציף.