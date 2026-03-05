הריסת חווה בבנימין ללא קרדיט

כוחות גדולים של מג"ב והמנהל האזרחי פשטו במהלך הלילה (חמישי) על חוות נוף המשכן הסמוכה ליישוב שילה שבבנימין.

במהלך הפעילות פונו שתי משפחות המתגוררות במקום, ולטענת אנשי החווה נהרסו הבתים, ציוד במקום וכן דיר הכבשים.

החווה הוקמה לפני למעלה משנה ולדברי אנשי החווה, המבנים במקום הוחרבו עד היסוד והציוד נהרס במהלך הפעילות.

עוד נטען כי למקום הובאו פועלים ערבים שהחרימו את עדר הכבשים של החווה, המחזיקה לדבריהם בחוזה מרעה רשמי על השטח. לטענתם, הכבשים הועלו על עגלה כשהן נדחסות בתנאים מחפירים ומנוגדים לחוק ולתקני הובלת בעלי חיים.

בחווה טוענים כי הבתים שנבנו לפני למעלה משנה הוחרבו ללא צו או עילה. לדבריהם, כחמש דקות בלבד לפני תחילת ההריסה הטיל קצין מת"ק צו הפסקת עבודה על המבנים, שלטענתם מחייב הליך ממושך ופתוח לערעורים לפני שניתן לבצע הרס.

"ההרס הזה הוא נקמה עיוורת ופרס לטרור", תקפו הבוקר בחווה. "במקום לנקוט צעדים כנגד הכפר קריות ששניים ממחבליו מזוהי חמאס חוסלו לאחר שתקפו ויידו אבנים לעבר מפעיל באגר שפרץ ציר ביטחון לחווה, נכנע האלוף בלוט ללחצי השמאל הקיצוני וכפר המרצחים ובחר להפנות את האש לעבר החווה".

לדבריהם, "החווה שהקמנו בעשר אצבעותינו היא אסטרטגית ממדרגה ראשונה, והוקמה באישורו של מח"ט הגזרה לשעבר שהבין גם הוא את חשיבותה. לפגוע ללא התראה במפעל הזה ועוד לגעת בעדר הצאן שמהווה קודש הקודשים של ההתיישבות, הם חציית קו אדום בוהק".

"במהלך ההרס ירדו ערביי הכפר קריות לכיוון החווה, צחקקו וחגגו על כניעת המדינה לטרור שביצעו. זו חרפה שלא תמחה לעולם. אנו לא נישבר, נמשיך להעמיק שורשים בקרקע ולשמור על אדמות המולדת גם אם ינסו לעקור אותנו מפה עוד 100 פעמים", הוסיפו בחווה.