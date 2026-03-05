הרב דני לביא צילום: עצמי

פֶּרֶק א - וַיְהִי בִּימֵי חָמִינָאִי וַיְהִי בִּימֵי עֲלִי חָמִינָאִי צוֹרֵר הַיְּהוּדִים, אֲשֶׁר מָלַךְ בְּאִירָאן. וַיִּחַר לוֹ מְאֹד עַל עַם יִשְׂרָאֵל בְּאַרְצוֹ הַקְּטַנָּה, כִּי לֹא יִכְרְעוּ וְלֹא יִשְׁתַּחֲווּ לָאִסְלָאם. וַיֹּאמֶר חָמִינָאִי: הֵן אֶעֱשֶׂה עֵצָה וְאָכִין מְזִמָּה שֶׁלֹּא הָיְתָה מִימֵי עוֹלָם, וְאַקִּיף אֶת עַם יִשְׂרָאֵל מִכָּל עֵבֶר וַאֲכַלֶּה אוֹתָם כְּרָגַע. וַיִּתֵּן אֶת יָדוֹ לִבְנוֹת טַבַּעַת אֵשׁ מִסָּבִיב לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וַתְּהִי הָעֲבוֹדָה הַזֹּאת לְמֶשֶׁךְ עֲשָׂרוֹת בַּשָּׁנִים. וַיַּעֲמֵד שָׂרִים נֶאֱמָנִים לוֹ בְּכָל עֵבֶר: וַיַּעֲמֵד בִּדְרוֹם מַעֲרָב אֶת חַמַאס עִם אַרְבָּעִים אֶלֶף אִישׁ חָלוּץ מְלֻמְּדֵי קְרָב, וַיַּחְפְּרוּ מִנְהָרוֹת רַבּוֹת בְּעִמְקֵי הָאֲדָמָה, וּבְיָדָם עֶשְׂרוֹת אַלְפֵי רָקֵטוֹת. וַיַּעֲמֵד בַּצָּפוֹן אֶת חִזְבַּאלְלָה וַיִּתֵּן בְּיָדָם מֵאָה וּשְׁלוֹשִׁים אֶלֶף טִילִים, וְעִמָּהֶם אַנְשֵׁי חַיִל מְלֻמְּדֵי מִלְחָמָה, הַמּוּכָנִים לִפְלִישָׁה לִגְבוּל הַגָּלִיל בְּכָל עֵת אֲשֶׁר יֹאמַר לָהֶם. וַיְהִי כִּזְרוֹעַ יָמִין שֶׁל אִירָאן. וַיַּעֲמֵד בַּמִּזְרָח מִילִיצְיוֹת עִירָאקִיּוֹת חֲמוּשׁוֹת בְּטִילִים וּבִמְטוֹסִים בְּלִי אִישׁ, וַיִּהְיוּ נֶאֱמָנִים לוֹ. וַיַּעֲמֵד בִּדְרוֹם מִזְרָח אֶת הַחוּתִים אֲשֶׁר בְּתֵימָן, עִם טִילִים הַמַּגִּיעִים לְכָל קְצוֹת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. וּבְתוֹךְ כָּל אֵלֶּה - עָמְדָה אִירָאן עִם תָּכְנִית גַּרְעִינִית, וְרִבְבוֹת טִילִים, וּמַחְשַׁבְתָּם הָרָעָה בִּמְזִמָּתָם הַגְּדוֹלָה לְכַלּוֹת אֶת יִשְׂרָאֵל. וַתִּנָּתֵן הַדָּת בְּכָל מְדִינָה וּמְדִינָה גָּלוּי לְכָל הָעַמִּים לִהְיוֹת עֲתִידִים לַיּוֹם הַזֶּה לְהַקִּיף אֶת עַם יִשְׂרָאֵל וּלְהַכְחִידָם וּלְאַבְּדָם מִנַּעַר וְעַד זָקֵן טַף וְנָשִׁים בְּיוֹם אֶחָד. וַיֹּאמְרוּ הָאֻמּוֹת: מִי יוּכַל לַעֲמֹד נֶגֶד טַבַּעַת כָּזֹאת? כִּי בְּאוֹתוֹ יוֹם שֶׁיִּפְעֲלוּ כֻּלָּם יַחַד תִּכְלֶה מְדִינַת יִשְׂרָאֵל מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה. וּבַיָּמִים הָהֵם, בְּטֶרֶם נָפְלָה צָרָה עַל יִשְׂרָאֵל, הִרְשִׁיעַ פּוּטִין מֶלֶךְ רוּסְיָא וַיַּעַל עַל אוּקְרַיִנָא בְּמִלְחָמָה גְּדוֹלָה. וַיִּטְבַּע צְבָא רוּסְיָא בְּבוֹץ אוּקְרַיִנָא, וַיְהִי לוֹ לְאֶבֶן נֶגֶף, וַיְאַבֵּד אֶת מֵיטַב לוֹחֲמָיו וְרַבִּים מִכְּלֵי מִלְחַמְתּוֹ. וּבָעֵת הַהִיא עַם יִשְׂרָאֵל יָשַׁב לָבֶטַח, שַׁאֲנַן וּבָטוּחַ בְּכֹחוֹ וְעֹצֶם יָדוֹ, עַד כִּי תַּם חֲשָׁשׁוֹ לְאִיּוּם קִיּוּמִי, וַיִּפֶן לְסִכְסוּכָיו הַפְּנִימִיִּים. וַיִּתְפַּצְּלוּ זֶה מִזֶּה, וַיַּגִּיעוּ לְפֵרוּד גָּדוֹל. וְרַבִּים בּוֹ הִתְרַחֲקוּ מִזֶּהוּתָם וּמֵאֱלֹהֵיהֶם. וּבֵינֵיהֶם כָּאֵלֶּה שֶׁאַף בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים הַקָּדוֹשׁ, יוֹם הַצּוֹם וְהַתְּשׁוּבָה, הָיוּ מַפְרִיעִים לַתְּפִלּוֹת וּמְחַלְּלִים אֶת הַקֹּדֶשׁ. וַיִּרְאוּ הָאוֹיְבִים אֶת הַפֵּרוּד הַגָּדוֹל הַזֶּה וַיֹּאמְרוּ: הֵן עַתָּה חַלָּשִׁים הֵם, כִּי עַם מְפֹרָד וּמְנֻתָּק מִזֶּהוּתוֹ קַל לְהַכּוֹת כְּקוּרֵי הָעַכָּבִישׁ. פֶּרֶק ב - הַטֶּבַח וַיְהִי בְּיוֹם הַשַּׁבָּת הַקָּדוֹשׁ, יוֹם שִׂמְחַת תּוֹרָה בִּשְׁנַת חֲמֵשֶׁת אֲלָפִים וּשְׁבַע מֵאוֹת וּשְׁמוֹנִים וְאַרְבַּע לִבְרִיאַת עוֹלָם, וְעַם יִשְׂרָאֵל שָׂמֵחַ בְּתוֹרָתוֹ וּבְבָתָּיו וְלֹא יָדַע מַה נַּעֲשֶׂה תַּחַת הָאֲדָמָה. וַיַּעַשׂ חַמַאס דָּבָר אֲשֶׁר לֹא הָיָה בַּעֲצַת אִירָאן, וַיַּעֲמֹד לְבַדּוֹ וַיַּעַשׂ מַעֲשֶׂה נוֹרָא בְּעַם יִשְׂרָאֵל. וַיַּחְדֹּר הַחַמַאס אֶת הַגְּבוּל וַיַּהֲרֹג בְּאַכְזָרִיּוּת אֶלֶף וּמָאתַיִם נֶפֶשׁ מִיִּשְׂרָאֵל, וַיִּקַּח בַּשֶּׁבִי מָאתַיִם וַחֲמִשִּׁים אִישׁ אִשָּׁה וָטַף. וַיַּעַשׂ מַעֲשִׂים שֶׁאֵין פֶּה לְתָאֲרָם - הָרַג יְלָדִים לְעֵינֵי הוֹרֵיהֶם, שָׂרַף מִשְׁפָּחוֹת בַּחַיִּים, הִתְעַלֵּל בִּבְנוֹת יִשְׂרָאֵל, וְחָטַף תִּינוֹקוֹת מִידֵי אִמּוֹתֵיהֶם. וַיַּחְשְׁבוּ כָּל הָעַמִּים כִּי זֹהִי תְּחִלַּת הַקֵּץ לְיִשְׂרָאֵל, וְעַתָּה יָבֹאוּ כָּל צָרֵיהֶם כְּאִישׁ אֶחָד וִיכַלּוּ אוֹתוֹ וִיאַבְּדוּהוּ.

אַךְ הִנֵּה בְּגֵיא צַלְמָוֶת הֵחֵל אוֹר ה' לִזְרֹחַ עַל עַמּוֹ, וְאַף כִּי טֶרֶם נִגְלָה לְעֵינֵי בָּשָׂר. כִּי חַמַאס, הַזְּרוֹעַ הַקְּטַנָּה וְהַחַלָּשָׁה שֶׁבְּכֻלָּם, בַּעֲשׂוֹתוֹ מַעֲשֵׂהוּ הָרַע בְּטֶרֶם עֵת, הָרַס אֶת כָּל הָעֵצָה הַגְּדוֹלָה. וַיְהִי כִּי בִּמְקוֹם שֶׁיִּפְעֲלוּ כָּל הָאוֹיְבִים יַחַד כַּמְּתֻכְנָן, וַיַּכֵּם ה' בַּסַּנְוֵרִים, וְלֹא נִצְּלוּ אֶת הַשָּׁעָה וְהִצְטָרְפוּ לְחַמַאס, וְנֶאֶלְצוּ עַתָּה לְהִלָּחֵם אִישׁ אִישׁ לְבַדּוֹ. וְאִלּוּ פָעֲלוּ כֻּלָּם בְּמוֹעֵד אֶחָד - חִזְבַּאלְלָה עִם מֵאָה וּשְׁלוֹשִׁים אֶלֶף טִילָיו וְחֵילוֹתָיו הַפּוֹלְשִׁים בְּמַקְבִּיל לִפְלִישַׁת הַחַמַאס, הַמִּילִיצְיוֹת וְהַחוּתִים, אִירָאן עִם כָּל כֹּחָהּ, וְגַם מִצְרַיִם וְיַרְדֵּן לֹא יָכְלוּ לַעֲמֹד מִנֶּגֶד, וְאַף כִּי עַרְבִיֵּי יְהוּדָה וְשׁוֹמְרוֹן וְעַרְבִיֵּי יִשְׂרָאֵל הָיוּ מִתְפָּרְצִים מִבַּיִת - הָיָה זֶה יוֹם שׁוֹאָה נוֹרָא אֲשֶׁר הָיָה מְכַלֶּה אֶת יִשְׂרָאֵל, כַּדָּבָר שֶׁנֶּאֱמַר: "אָמַרְתִּי אַפְאֵיהֶם, אַשְׁבִּיתָה מֵאֱנוֹשׁ זִכְרָם". אַךְ הַשְׁגָּחַת ה' עַל עַמּוֹ פָּעֲלָה שֶׁהַזְּרוֹעַ הַקְּטַנָּה הָרְסָה אֶת הַשַּׁרְשֶׁרֶת הַגְּדוֹלָה. פֶּרֶק ג - תְּחִלַּת הַתְּשׁוּעָה וַיְהִי כַּאֲשֶׁר נָפְלָה הָרָעָה הַגְּדוֹלָה עַל עַם יִשְׂרָאֵל, וַיַּהַרְגוּ מִבָּנָיו וּמִבְּנוֹתָיו אֶלֶף וּמָאתַיִם נֶפֶשׁ בְּיוֹם צָרָה, וְרַבִּים מֵהֶם נִשְׁבּוּ בַּשֶּׁבִי. עֵת צָרָה הִיא לְיַעֲקֹב וּמִמֶּנָּה יִוָּשֵׁעַ - וַיָּקָם יִשְׂרָאֵל כְּלָבִיא, וַיִּזְכֹּר אֶת בְּרִיתוֹ וְאֶת יִעוּדוֹ מִקֶּדֶם. בְּאוֹתָהּ הָעֵת הִתְקַיֵּם בְּיִשְׂרָאֵל "לֵךְ כְּנוֹס אֶת כָּל הַיְּהוּדִים", הַפֵּרוּד וְהַמַּחֲלֹקֶת שֶׁהָיוּ בֵּינֵיהֶם כָּלוּ כֶּעָשָׁן, וַיִּהְיוּ לְעַם אֶחָד בְּלֵב אֶחָד. וַיָּשׁוּבוּ רַבִּים לֵאלֹהֵיהֶם וּלְזֶהוּתָם, וַיָּחֵלּוּ לְהִתְפַּלֵּל וּלְהִתְחַנֵּן וּלְבַקֵּשׁ רַחֲמִים מִלִּפְנֵי אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵיהֶם. וַיְהִי פֶּלֶא גָּדוֹל: גַּם בְּמַחֲנוֹת הַצָּבָא נִשָּׂא שֵׁם שָׁמַיִם בְּגָלוּי, וְאַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה הֵחֵלּוּ לְבָרֵךְ וּלְהַלֵּל לַה' לִפְנֵי כָּל מִבְצָע. וַיָּחֶל עַם יִשְׂרָאֵל לְהִלָּחֵם בְּחָכְמָה וּבִגְבוּרָה, וַתְּהִי יַד ה' עֲלֵיהֶם לְטוֹבָה לְהוֹשִׁיעָם וּלְהַצִּילָם מִיַּד כָּל צָרֵיהֶם. וּבַיָּמִים הָהֵם נָפַל חַמַאס אֲשֶׁר הָיָה הַזְּרוֹעַ הָרִאשׁוֹנָה, וְלוֹחֲמָיו מִתְחַבְּאִים כְּעַכְבָּרִים וְנִכְנָעִים, וּמֵאוֹת מִנְהָרוֹתָיו אֲשֶׁר נִבְנוּ עֶשְׂרִים שָׁנָה נֶהֶרְסוּ עַד הַיְסוֹד. וְשָׂרָיו הַגְּדוֹלִים חֻסְּלוּ בָּזֶה אַחַר זֶה, וּמַנְהִיגָם סִינוּאָר מֵת כְּכֶלֶב בְּעֵת מְנוּסָתוֹ. וְעַזָּה אֲשֶׁר הָיְתָה בְּסִיס כֹּחוֹ הָפְכָה לְחֻרְבָּה, וְתוֹשָׁבֶיהָ מְעֻתָּדִים לְעָזְבָהּ וּלְהַשְׁאִירָהּ בִּידֵי יִשְׂרָאֵל. וַתְּהִי זֹאת הַתְחָלַת הֲרָמַת קֶרֶן יִשְׂרָאֵל. וַיְהִי אַחֲרֵי כֵן כִּי הִגִּיעַ תּוֹר חִזְבַּאלְלָה הַזְּרוֹעַ הַחֲזָקָה, וּמַה שֶּׁנַּעֲשָׂה לוֹ יְסֻפַּר לְדוֹרוֹת: וַיְהִי יוֹם אֶחָד, כִּי פֻּצְּצוּ אַלְפֵי בִּיפֶּרִים בְּכִיסֵי מְחַבְּלֵי חִזְבַּאלְלָה בְּעֵת אַחַת כְּבְמַכַּת הַבְּכוֹרוֹת. וַתְּהִי מְהוּמָה גְדוֹלָה בִּלְבָנוֹן, כִּי כָּל מְחַבֵּל חָשַׁב כִּי רֵעֵהוּ הוּא הַמְרַגֵּל אֲשֶׁר מָסַר אוֹתוֹ. וַיְהִי פַּחַד גָּדוֹל וְאֵימָה נָפְלָה עֲלֵיהֶם. וַיְהִי לְמָחֳרָת כִּי פֻּצְּצוּ גַּם מַכְשִׁירֵי הַקֶּשֶׁר שֶׁלָּהֶם, וַתְּהִי הַמְּהוּמָה גְּדוֹלָה עוֹד יוֹתֵר. וְלֹא יָכְלוּ עוֹד לְתַקְשֵׁר אִישׁ עִם רֵעֵהוּ. וּבַיָּמִים הָהֵם, חֻסַּל נַסְרַאלְלָה, אִישׁ צַר וְאוֹיֵב, אֲשֶׁר הָיָה רֹאשׁ לְחִזְבַּאלְלָה שְׁלוֹשִׁים וּשְׁתַּיִם שָׁנָה, בְּמַכַּת אֵשׁ גְּדוֹלָה מִן הַשָּׁמַיִם, וְעִמּוֹ כָּל הַנְהָגַת הָאִרְגּוּן וְרַמַטְכַּ"ל כֹּחוֹתָיו. וַתֶּחֱלַשׁ יַד חִזְבַּאלְלָה עַד כִּי לֹא הֵעֵז אֲפִלּוּ לַעֲזֹר לְאִירָאן אִמּוֹ בְּעֵת צָרָתָהּ. וַיֵּהָפֵךְ הַכֹּחַ הַצְּבָאִי הֶחָזָק בְּיוֹתֵר בִּלְבָנוֹן לְאִרְגּוּן מְדַמֵּם הַמְּבַקֵּשׁ עַל נַפְשׁוֹ. וּבָעֵת הַהִיא סִכְסֵךְ ה' סוּרְיָה בְּסוּרְיָה, וַיִּבְרַח אַסַד הַמֶּלֶךְ לְרוּסְיָא בְּבֹשֶׁת פָּנִים. וַיֵּצֵא מִיָּד צְבָא יִשְׂרָאֵל וַיַּכֶּה אֶת מַחֲנוֹתֵיהֶם וּכְלֵי מִלְחַמְתָּם בְּסוּרְיָה, פֶּן יִפְּלוּ לְיָדַיִם עוֹיְנוֹת. וַיִּכְבֹּשׁ אֶת הַר הַחֶרְמוֹן לְלֹא יְרִיָּה וּפֶגַע רַע לְחַיָּלֵינוּ. וַיֶּחֱלַשׁ עוֹד כֹּחַ מִכֹּחוֹת אִירָאן. וְהַחוּתִים בְּתֵימָן גַּם הֵם הֻכּוּ בְּיָד חֲזָקָה. כִּי הֻתְקְפוּ נִמְלֵיהֶם הַגְּדוֹלִים, וְנִפְגַּע רַמַטְכַּ"ל כֹּחוֹתֵיהֶם, וִיכָלְתָּם הָלְכָה וּמִתְמַעֶטֶת. וּבְתוֹךְ שָׁנָה אַחַת בִּלְבַד נָפְלוּ כָּל שְׁלִיחֵי אִירָאן הָרָעִים וְנִכְשְׁלוּ כָּל עֲצוֹתֶיהָ. בָּעֵת הַהִיא עָמַד דּוֹנַלְד טְרַאמְפּ וְנִבְחַר לַמְּלוּכָה בְּאַרְצוֹת הַבְּרִית בַּפַעַם הַשְּׁנִיָּה בַּהַשְׁגָּחָה הָעֶלְיוֹנָה, אֲשֶׁר שָׁמְרָה עָלָיו מִפְּנֵי מְבַקְשֵׁי נַפְשׁוֹ. וַיֵּדַע כָּל אִישׁ כִּי הָיָה זֶה לְטוֹבַת יִשְׂרָאֵל, כִּי טְרַאמְפּ וְשָׂרָיו אֹהֲבִים אֶת יִשְׂרָאֵל וְנֶאֱמָנִים לוֹ מֵאָז וּמֵעוֹלָם. וַתְּהִי בְּחִירָתוֹ לְמַחֲזֵק כֹּחַ יִשְׂרָאֵל נֶגֶד אֹיְבָיו, וּלְבַלְבֵּל עֲצַת רְשָׁעִים. פֶּרֶק ד - וַיָּבֹא תּוֹר אִירָאן וַיְהִי כִּי רָאֲתָה אִירָאן אֶת נְפִילַת כָּל בַּעֲלֵי בְרִיתָהּ, וַתִּמָּלֵא חֵמָה וַתֹּאמֶר בְּלִבָּהּ: הֵן אֲנִי בְּעַצְמִי אֶעֱלֶה וְאֶלָּחֵם בְּיִשְׂרָאֵל וְאֶרְאֶה מִי יַעֲמֹד לְנֶגְדִּי, וַתְּמַהֵר אֶת תָּכְנִית הַגַּרְעִין וַתִּתְקָרֵב לְסִיּוּמָהּ. וַיַּעֲמֹד יִשְׂרָאֵל בַּפֶּרֶץ, וַה' נָתַן בִּלְבָבָם רוּחַ גְּבוּרָה לְהַכּוֹת אֶת רֹאשׁ הַנָּחָשׁ הַגָּדוֹל בְּעַצְמוֹ. וַיְהִי בְּחֹדֶשׁ סִיוָן שְׁנַת חֲמֵשֶׁת אֲלָפִים וּשְׁבַע מֵאוֹת וּשְׁמוֹנִים וְחָמֵשׁ לִבְרִיאַת עוֹלָם - בַּחֹדֶשׁ אֲשֶׁר בּוֹ נִתְּנָה הַתּוֹרָה, וְגַם בִּימֵי הָמָן נִתְהַפְּכָה בְחֹדֶשׁ זֶה הָרָעָה עַל רֹאשׁוֹ - הֵחֵלּוּ הַמַּכּוֹת הַקָּשׁוֹת עַל אִירָאן עַצְמָהּ, וַיִּקָּרֵא שֵׁם הַמִּלְחָמָה "עָם כְּלָבִיא יָקוּם". וַיַּכֶּה יִשְׂרָאֵל אֶת אִירָאן בְּפֶתַע פִּתְאֹם, וַיָּחֵלּוּ לַהֲרֹג אֶת שָׂרֵי הַצָּבָא וְהַמְפַקְּדִים הַגְּדוֹלִים אֲשֶׁר בְּמַלְכוּתָם. וַיִּפְגְּעוּ בְּחַכְמֵיהֶם וּמַדְּעָנֵיהֶם אֲשֶׁר בָּנוּ אֶת הַתָּכְנִית הַגַּרְעִינִית הָרָעָה נֶגֶד יִשְׂרָאֵל. וַיֻּשְׁמְדוּ מַעַרְכוֹת הַהֲגַנָּה הָאֲוִירִית אֲשֶׁר לָהּ, וַתִּוָּתֵר אִירָאן עֲרֻמָּה לְלֹא מָגֵן וְצִנָּה. וּבָאַחֲרוֹנָה הִגִּיעוּ הַמַּכּוֹת הַקָּשׁוֹת לְמִתְקְנֵי הַגַּרְעִין, וַתְּקַבֵּל הַתָּכְנִית הַגַּרְעִינִית הָאִירָאנִית מַכָּה קָשָׁה עַד מְאֹד. וַתִּצְטָרֵף אַרְצוֹת הַבְּרִית לְהַצְלָחַת יִשְׂרָאֵל וַתַּךְ בְּחָזְקָה אֶת מִתְקְנֵי הַגַּרְעִין הַנִּמְצָאִים בְּמַעֲבֵה הָאֲדָמָה. וַיְהִי לְפֶלֶא: אִירָאן הַגְּדוֹלָה וְהַמְאַיֶּמֶת, אֲשֶׁר עֲשָׂרוֹת בַּשָּׁנִים זָמְמָה לִמְחוֹק אֶת יִשְׂרָאֵל מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם, הֵחֵלָּה לִנְפֹּל כְּהֶרֶף עַיִן, וְאֵין אִישׁ בָּא לְעֶזְרָתָהּ, וְאַף הָרוּסִים הַטְּבוּעִים בְּמִלְחַמְתָּם עִם אוּקְרַיִינָא בְּהַשְׁגָּחַת ה', עָמְדוּ מִנֶּגֶד. וּפְנֵי חָמִינָאִי חָפוּ. וַיַּעֲמֹד בִּנְיָמִין נְתַנְיָהוּ, רֹאשׁ מֶמְשֶׁלֶת יִשְׂרָאֵל, לִפְנֵי הָעָם וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם: "עוֹד טֶרֶם יָצָאתִי לַמִּלְחָמָה הָלַכְתִּי לַכֹּתֶל הַמַּעֲרָבִי. וּבְעֵת הַיְצִיאָה לַקְּרָב אָמַרְתִּי: שֶׁאֱ־לֹהִים יִהְיֶה בְּעֶזְרֵנוּ. וְאַחֲרֵי שֶׁהִצְלִיחָה דַרְכֵּנוּ שַׁבְתִּי אֶל הַכֹּתֶל לְהוֹדוֹת לַה' עַל כָּל הַטּוֹבָה אֲשֶׁר גָּמַל עִמָּנוּ. כִּי הָיְתָה לָנוּ גְּבוּרַת גִּבּוֹרֵי הַחַיִל, וּגְבוּרַת עַמֵּנוּ וְעֶזְרַת יְדִידֵינוּ. אַךְ הָיְתָה גַּם עֶזְרַת אֱ־לֹהֵינוּ מִן הַשָּׁמַיִם, וְעַל זֹאת אֲנִי מוֹדֶה בְּשֵׁם דּוֹרוֹת מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁחִכּוּ לְהָקִים אֶת מְדִינָתֵנוּ, וְיִחֲלוּ שֶׁנָּגֵן עַל עֲתִידֵנוּ". וַיִּתְקַיֵּם בּוֹ הַפָּסוּק: "בִּנְיָמִין זְאֵב יִטְרָף" - כִּי טָרַף אֶת כָּל אֹיְבֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּחֲלֹשׁ אוֹתָם. פֶּרֶק ה - וְנַהֲפוֹךְ הוּא וַיְהִי בְּחֹדֶשׁ שְׁנֵים עָשָׂר הוּא חֹדֶשׁ אֲדָר, בִּשְׁנַת חֲמֵשֶׁת אֲלָפִים וּשְׁבַע מֵאוֹת וּשְׁמוֹנִים וָשֵׁשׁ, בְּעֶצֶם יוֹם הַשַּׁבָּת אֲשֶׁר קָרְאוּ יִשְׂרָאֵל: "זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק", וַיִּתְנַשֵּׂא יִשְׂרָאֵל כָּאֲרִי לְהַפִּיל אֶת מִשְׁטַר הָרֶשַׁע בְּאִירָאן וּלְעָקְרוֹ מִן הַשֹּׁרֶשׁ. וַיַּכּוּ אֶת מִבְצְרֵי הַצּוֹרֵר בְּמַכַּת הֶרֶג וְאַבְדָן, וַיַּעֲשׂוּ בְשׂוֹנְאֵיהֶם כִּרְצוֹנָם. וַתָּשָׁב מַחֲשַׁבְתּוֹ הָרָעָה שֶׁל חָמִינָאִי, אֲשֶׁר חָשַׁב עַל יִשְׂרָאֵל, עַל רֹאשׁוֹ, וַיְחֻסַּל בַּיּוֹם הַהוּא עִם שָׂרָיו וְיֹעֲצָיו כְּרָגַע. וַיִּתְקַיֵּם בּוֹ: "וְכָל הָרִשְׁעָה כֶּעָשָׁן תִּכְלֶה". וּבָעֵת הַהִיא אוֹר חָדָשׁ עַל צִיּוֹן הֵאִיר, וְלֹא נִקְהֲלוּ עוֹד רַק לַעֲמֹד עַל נַפְשָׁם וּלְהִנָּצֵל מִצָּרָתָם, כִּי סָרָה תּוֹדַעַת הַהִשָּׂרְדוּת מִלִּבָּם. וַיִּשְׁאַג יִשְׂרָאֵל כָּאֲרִי לְהוֹבִיל דֶּרֶךְ מוּסָר וָצֶדֶק לְכָל יֹשְׁבֵי תֵּבֵל, לְהַצִּיל עָשׁוּק מִיַּד עֹשְׁקוֹ, לְקַיֵּם יִעוּד יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הוּחַק לוֹ מֵאָז מִקֶּדֶם: "וּנְתַתִּיךָ לְאוֹר גּוֹיִם לִהְיוֹת יְשׁוּעָתִי עַד קְצֵה הָאָרֶץ". וַתָּסַר תַּרְעֵלַת הָרֶשַׁע מֵאֶרֶץ פָּרַס, וְהָעִיר טֶהֱרָן צָהֲלָה וְשָׂמֵחָה, וַתִּשָּׂא בְּרָכָה וְהוֹדָיָה אֶל עַם יִשְׂרָאֵל. וַיַּעַמְדוּ כָּל הָעַמִּים מִשְׁתּוֹמְמִים לִפְנֵי גְבוּרַת יִשְׂרָאֵל. וַיִּרְאוּ אֵיךְ אִירָאן הַגְּדוֹלָה אֲשֶׁר הוֹצִיאָה כֶּסֶף לְאֵין מִסְפָּר וְשָׁנִים רַבּוֹת לִבְנוֹת אֶת מַחְשַׁבְתָּהּ הָרָעָה לְהַחֲרִיב אֶת יִשְׂרָאֵל, וְהִקִּיפָה אֶת יִשְׂרָאֵל מִסָּבִיב בְּחֵילוֹת רַבִּים וּבִכְלֵי מִלְחָמָה - נָפְלָה פִתְאֹם כְּקוּרֵי הָעַכָּבִישׁ בִּכְלִמָּה וּבֹשֶׁת פָּנִים. וַיֵּדְעוּ כִּי יַד ה' הָיְתָה בַּדָּבָר, וְכִי אֵין כֹּחַ בָּעוֹלָם שֶׁיַּעֲמֹד נֶגֶד עַם יִשְׂרָאֵל כַּאֲשֶׁר מִן הַשָּׁמַיִם נִלְחֲמוּ עִמּוֹ. וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וּפַחַד מָרְדֳּכַי נָפַל עֲלֵיהֶם" - כֵּן נָפַל פַּחַד מְדִינַת יִשְׂרָאֵל עַל כָּל אֹיְבֶיהָ. וּמַה שֶּׁהֵחֵל בְּשִׂמְחַת תּוֹרָה בְּיוֹם הַשַּׁבָּת הַקָּדוֹשׁ כִּתְחִלַּת מַפַּלְתָּם שֶׁל יִשְׂרָאֵל, נֶהֱפַךְ לִהְיוֹת תְּחִלַּת נְפִילָתָם הַשְּׁלֵמָה שֶׁל כָּל אֹיְבֵי יִשְׂרָאֵל, כְּבִימֵי אֶסְתֵּר וּמָרְדֳּכַי וְנַהֲפוֹךְ הוּא אֲשֶׁר יִשְׁלְטוּ הַיְּהוּדִים הֵמָּה בְּשֹׂנְאֵיהֶם. וַיִּתְרַחֲבוּ הֶסְכֵּמֵי אַבְרָהָם, וַיָּבֹאוּ מַנְהִיגֵי הָעַמִּים לְחַזֵּק אֶת קִשְׁרֵיהֶם עִם יִשְׂרָאֵל. וַיְהִי הַדָּבָר הַזֶּה לְזֵכֶר וּלְמוֹפֵת לְכָל הַדּוֹרוֹת, שֶׁיֵּשׁ אֱלֹהִים בְּיִשְׂרָאֵל, וּבְכָל דּוֹר וָדוֹר עוֹמְדִים עָלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ, וְהוּא מַצִּילֵנוּ מִיָּדָם. וְאַף שֶׁבַּדּוֹרוֹת הָאַחֲרוֹנִים לֹא קָרַע לָהֶם אֶת הַיָּם וְלֹא הוֹפִיעַ עֲלֵיהֶם בִּבְרָקִים מִן הַשָּׁמַיִם, נָתַן בְּיָדָם כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חָיִל, וַיַּעַבְרוּ הֵם בַּיָּם בִּסְפִינוֹתֵיהֶם, וַיָּעוּפוּ בַּשָּׁמַיִם בִּמְטוֹסֵיהֶם, וַיַּבְרִיקוּ וַיַּכּוּ בִּכְלֵי מִלְחַמְתָּם כְּנֶגֶד אוֹיְבֵיהֶם בְּתַחְבּוּלוֹת וּבְמוֹפְתִים. וַיְחוֹלְלוּ הֵם אֶת הַנִּסִּים הַגְּדוֹלִים בְּהַשְׁגָּחַת ה' אֲשֶׁר עֲלֵיהֶם. כְּבַיָּמִים הָהֵם כָּךְ בַּזְּמַן הַזֶּה. עַד הַגְּאֻלָּה הַשְּׁלֵמָה, בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ אָמֵן. הכותב הוא ראש מכון עולמות ור"מ בישיבה הגבוהה באלון מורה