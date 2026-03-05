הטייסים בדרך לאיראן צילום: דובר צה"ל

(א) וַיְהִי בִּימֵי חָמֶנְאִי, הוּא חָמֶנְאִי, מִזֶּרַע חָ(הָ)מָן הָאֲגָגִי, הַמֹּלֵךְ מִטָּהֳרָן וְעַד פַּאֲתֵי עֵילָם, מֵאָה וְעֶשְׂרִים וְשֶׁבַע מְדִינָה. בַּיָּמִים הָהֵם, כְּשֶׁבֶת הַצּוֹרֵר עַל כִּסֵּא מַלְכוּתוֹ וַיִּגְבַּהּ לִבּוֹ עַד לִשְׁמֵי רוֹם. וַיַּעַשׂ כְּלֵי זַעַם וְחִצֵּי מַשְׁחִית, לְהַשְׁמִיד לַהֲרֹג וּלְאַבֵּד אֶת כָּל הַיְּהוּדִים, מִנַּעַר וְעַד זָקֵן, וְלָתֵת אֶת אַרְצָם לְמִשְׁסָה. (ב) וַיִּטְוֶה הַצּוֹרֵר רֶשֶׁת שִׂנְאָה כָּל יָמָיו, וַיְגַדֵּל בְּנֵי רֶשַׁע סְבִיבוֹתָיו, וַיִּלָּוּוּ אֵלָיו. וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי הַמָּן אֲשֶׁר קָמוּ עַל יִשְׂרָאֵל: סִינְוָואר שַׂר הַטֶּבַח מִמַּעֲמַקֵּי הָאֲדָמָה; הַנִּיָּה שַׂר הַמַּשְׁקִים הַיּוֹשֵׁב בְּאַרְמוֹן בְּאֶרֶץ נָכְרִיָּה; נַסְרַאלְלָה שַׂר הַצָּפוֹן הַמִּתְחַבֵּא בְּמִרְתַּף הֵיכָלוֹ; מֻחַמַּד דַּף, הַצֵּל שֶׁאֵין לוֹ פָּנִים; וְנְשִׂיאֵי תֵימָן, שׁוֹדְדֵי יָם סוּף. וַיִּפְרְשׂוּ רֶשֶׁת עַל יִשְׂרָאֵל מִכָּל עֵבֶר - מִדָּרוֹם וּמִצָּפוֹן, מִמִּזְרָח וּמִיָּם, מִתֵּימָן וּמִלְּבָנוֹן, וּמִתּוֹךְ הָאָרֶץ פְּנִימָה. (ג) וַיְהִי בְּיוֹם שִׂמְחַת הַתּוֹרָה, יוֹם שִׂמְחָה וְחֶדְוָה לְיִשְׂרָאֵל, וַיָּקָם סִינְוָואר וְכָל חֵילוֹ בְּאַשְׁמֹרֶת הַבֹּקֶר, וַיַּעֲלוּ מִן הַמִּנְהָרוֹת כְּאַרְבֶּה לָרֹב, וַיִּפְרְצוּ אֶת הַגָּדֵר, וַיָּבוֹאוּ בַּכְּפָרִים וּבָעֲיָרוֹת. וַיַּעֲשׂוּ טֶבַח גָּדוֹל בְּיִשְׂרָאֵל, בַּזְּקֵנִים וּבַטַּף, בַּנָּשִׁים וּבַבָּחוּרִים, וַתְּהִי צְעָקָה גְדוֹלָה וּמָרָה. וְיוֹם הַשִּׂמְחָה נֶהְפַּךְ לְיוֹם חֹשֶׁךְ וַאֲפֵלָה, וַתְּהִי הָאָרֶץ נְבוּכָה מְאֹד. (ד) וַיִּשְׁבּוּ שְׁבוּיִים מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּבְנוֹתָיו, וַיּוֹלִיכוּם אֶל מְצוּלוֹת הָאֲדָמָה וְאֶל מִנְהָרוֹת הַחֹשֶׁךְ. וּבַלֵּילוֹת הָהֵם נָדְדָה שְׁנַת הָאָרֶץ, וַיִּזְעֲקוּ אֲחֵיהֶם בָּרְחוֹבוֹת וּבַשְּׁעָרִים, וְלֹא דָמְמוּ תְּפִלּוֹת יִשְׂרָאֵל יוֹמָם וָלָיְלָה, וְעֵינֵיהֶם כָּלוֹת לִישׁוּעָה. (ה) וּבְהֵיכְלוֹת הַחָכְמָה שֶׁבְּעָרֵי הָעוֹלָם קָמוּ אֲנָשִׁים וַיַּטּוּ מִשְׁפָּט, וַיָּשִׂימוּ חֹשֶׁךְ לְאוֹר וְאוֹר לְחֹשֶׁךְ, וַיִּקְרְאוּ לָרָע טוֹב וְלַטּוֹב רָע. וְרַבִּים מֵעַמֵּי הָעוֹלָם הֶחֱרִישׁוּ. (ו) וַיִּתְעוֹרֵר כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל כְּאִישׁ אֶחָד, וְלֹא נָפְלָה רוּחָם. וַיָּנִיחוּ הָאִכָּרִים אֶת מַחְרַשְׁתָּם, וְהַסּוֹחֲרִים אֶת מִסְחָרָם, וְהַתַּלְמִידִים אֶת סִפְרֵיהֶם, וַיֹּאחֲזוּ בַחֶרֶב. וַיֵּצְאוּ חַיָּלֵי וְחַיָּלוֹת הַמִּלּוּאִים מִבָּתֵּיהֶם, וּבְנֵי בֵיתָם נָשְׂאוּ אֶת הַמַּשָּׂא לְבַדָּם, וַתַּעֲמֹדְנָה בַּשַּׁעַר. וְכָל הָעָם, מִנַּעַר וְעַד זָקֵן, שָׁלְחוּ צֵידָה וְחִזְּקוּ יָדַיִם, כִּי נָפְלָה עַל כֻּלָּם רוּחַ אַחַת. וְהָעָם קָם כְּאִישׁ אֶחָד. (ז) וְלֹא נָמוּ וְלֹא יָשָׁנוּ חַיָּלֵי יִשְׂרָאֵל וְכָל כֹּחוֹת הַמִּשְׁמָר. וְרוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם עָלוּ בִכְנָפֵיהֶם, וַיַּכּוּ אֶת הָאוֹיֵב מִמָּרוֹם. וְחוֹפְרֵי הָאֲדָמָה יָרְדוּ אֶל הַמִּנְהָרוֹת, אֶל תּוֹךְ שְׁאוֹל תַּחְתִּית, וַיִּלָּחֲמוּ שָׁם פָּנִים אֶל פָּנִים, בְּחֹשֶׁךְ וּבְצַלְמָוֶת. (ח) וַיַּעֲשׂוּ אַנְשֵׁי הַסּוֹד תַּחְבּוּלָה אֲשֶׁר לֹא נִשְׁמְעָה כָּמוֹהָ מִימוֹת עוֹלָם. כִּי הָאוֹיֵב הֶחֱזִיק כְּלֵי דִבּוּרָם בְּכַפּוֹ, וּבָהֶם בִּקֵּשׁ לְצַוּוֹת וּלְהַשְׁמִיד - וְהִנֵּה נֶהְפְּכוּ הַכֵּלִים לְמוֹקְשֵׁי מָוֶת בְּיַד נוֹשְׂאֵיהֶם. כְּאִגְּרוֹת הָמָן שֶׁנִּשְׁלְחוּ אֶל כָּל הַמְּדִינוֹת, כֵּן נִשְׁלַח הַדָּבָר בְּיוֹם אֶחָד אֶל כָּל אוֹיְבֵי יִשְׂרָאֵל. וְנֶהְפַּךְ הוּא - אֲשֶׁר הַכְּלִי שֶׁבּוֹ בִּקְּשׁוּ לִשְׁלֹט, בּוֹ נִשְׁפְּטוּ. (ט) וַיָּחֵלּוּ לִפֹּל בְּנֵי הַמָּן, אִישׁ בִּמְקוֹם מַחְבֹּאוֹ: סִינְוָואר שַׂר הַטֶּבַח - הִסְתַּתֵּר בַּמְּחִלּוֹת, וּבְצֵאתוֹ לָנוּס פָּגְעוּ בוֹ חַיָּלֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּכּוּהוּ לְתֻמָּם, וְלֹא יָדְעוּ אֶת מִי הִכּוּ. וַיִּמָּצֵא מוּשְׁלָךְ בֵּין הַחֳרָבוֹת כְּנִבְלַת כֶּלֶב.

הַנִּיָּה שַׂר הַמַּשְׁקִים - נֶהֱרַג בְּטָהֳרָן עַצְמָהּ, בְּחֵיק בֵּית הַמֶּלֶךְ. בְּבֵית מַלְכוּתוֹ נִגְזַר דִּינוֹ, כִּי גַּם בְּבֵית הַמֶּלֶךְ אֵין מִפְלָט.

נַסְרַאלְלָה שַׂר הַצָּפוֹן - יָשַׁב בִּמְצוּלוֹת הָאָרֶץ, בַּבּוּנְקֶר אֲשֶׁר אָמַר "מִבְצָרִי הוּא". וַתִּפְתַּח הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ, וַתִּבְלָעֵהוּ.

מֻחַמַּד דַּף, הַצֵּל - הוּא שֶׁלֹּא נוֹדְעוּ פָנָיו, כִּי הָיָה מִתְהַלֵּךְ כְּרוּחַ בָּרְחוֹבוֹת. אַף הוּא נִמְצָא, כִּי אֵין חֹשֶׁךְ וְאֵין צַלְמָוֶת לְהִסָּתֵר שָׁם.

וּנְשִׂיאֵי תֵימָן שׁוֹדְדֵי יָם סוּף - הֻכּוּ סְפִינוֹתֵיהֶם וְשָׂרֵיהֶם. (י) וַיְהִי כִרְאוֹת אַסַּד מֶלֶךְ אֲרָם אֵת כָּל אֵלֶּה, וַיַּרְא כִּי כָלְתָה אֵלָיו הָרָעָה, כִּי הַחוֹמָה אֲשֶׁר נִשְׁעַן עָלֶיהָ נָפָלָה. וְהוּא אֲשֶׁר כִּנּוּהוּ "הָאֲרִי", וַיְהִי כְּאַרְיֵה שֶׁנָּשְׁרוּ שִׁנָּיו. וַיָּנָס בַּלַּיְלָה מֵאַרְמוֹנוֹ, וּמַלְכוּתוֹ נִתְּנָה לַאֲחֵרִים, כְּכָתוּב עַל הַקִּיר. (יא) וַיָּשֶׁב ה' אֶת שְׁבוּת בָּנָיו, וַיִּפְקֹד אֶת הַשְּׁבוּיִים מִמְּצוּלוֹת הָאָרֶץ. וַיָּשֻׁבוּ אֶל בָּתֵּיהֶם בְּדִמְעָה וּבְרִנָּה. אַךְ הָאָרֶץ מְבַכָּה עַל בָּנֶיהָ אֲשֶׁר לֹא שָׁבוּ מִן הַשְּׁבִי וְעַל גִּבּוֹרֶיהָ אֲשֶׁר נָפְלוּ עַל מִשְׁמַרְתָּם, כְּרָחֵל הַמְבַכָּה עַל בָּנֶיהָ. (יב) וַיֹּאמֶר בִּנְיָמִין הַיְמִינִי, אֲשֶׁר הִתְרָה כָּל הַיָּמִים וְאֵין שׁוֹמֵעַ, וַיָּבֹא הַיּוֹם אֲשֶׁר נֶאֶמְנוּ דְבָרָיו. וַיִּשְׁלַח אֶל הַמֶּלֶךְ הָאַדִּיר מֵעֵבֶר לַיָּם הַגָּדוֹל, אֲשֶׁר גְּבוּרָתוֹ מָלְאָה אֶת הָאָרֶץ, וַיֹּאמֶר: "הִנֵּה הַנָּחָשׁ הֵרִים רֹאשׁוֹ בְּפָרַס; קוּם וְנַכֵּהוּ, כִּי לְעֵת כָּזֹאת הִגַּעְתָּ לַמַּלְכוּת". (יג) וַיִּתְחַבְּרוּ הַשְּׁנַיִם יַחְדָּו, וַיִּגְזְרוּ אֶת הַגְּזֵרָה אֲשֶׁר שְׁמָהּ "שַׁאֲגַת הָאָרִי". וַיְהִי בְּאַשְׁמֹרֶת הַתִּיכוֹנָה, וַיַּעֲלוּ כְּרוּבֵי בַּרְזֶל מִן הַמַּעֲרָב, נֶעְלָמִים מֵעֵין כָּל חֹזֶה. וַיִּרְעֲמוּ שְׁמֵי עֵילָם בְּקוֹל גָּדוֹל, וַיֵּרֶד אֵשׁ וְגָפְרִית מִן הַשָּׁמַיִם עַל מִבְצְרֵי הָרֶשַׁע וְעַל אוֹצְרוֹת הַנָּחָשׁ. (יד) וְחָמֶנְאִי הָרָשָׁע, אֲשֶׁר הִכְבִּיד לִבּוֹ כְּפַרְעֹה, יָשַׁב בְּמַסְתֵּר פָּנָיו בְּתוֹךְ הֵיכַל הַשֵּׁן, וַיֹּאמֶר: "מִי יִרְאֵנִי?". וַיָּבֹא דְבַר פּוּרְעָנוּתוֹ בְּחַלּוֹנוֹ, וַיִּדֹּם לִבּוֹ, וַיִּפֹּל אַפַּיִם אַרְצָה. וְגַם זֶרֶשׁ אִשְׁתּוֹ נָפְלָה עִמּוֹ, הִיא וְכָל יוֹעֲצָיו. (טו) וְחָמֶנְאִי וּבְנֵי רִשְׁעוֹ שִׁלְּחוּ חִצֵּי זַעַם אֶל כָּל עֵבֶר - עַל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וְעַל בְּנֵי אַבְרָהָם שְׁכֵנֶיהָ, וְעַל מַחֲנוֹת הַמֶּלֶךְ הָאַדִּיר אֲשֶׁר מֵעֵבֶר לַיָּם, וְעַל אִיֵּי הַיָּם. אַךְ כְּפַרְעֹה - לֹא הוֹעִילוּ לוֹ חִצָּיו, כִּי נָפְלוּ אַרְצָה וְלֹא הִגִּיעוּ. (טז) וְכָל שָׂרֵי פָּרַס וּמָדַי רָאוּ אֶת הַחֻרְבָּן, וַיִּנָּסוּ אִישׁ לְעֵבֶר פָּנָיו, וַתִּפֹּל אֵימָתָה וָפַחַד עַל כָּל הָעַמִּים. וּפַחַד הַיְּהוּדִים נָפַל עֲלֵיהֶם, וְאִישׁ לֹא עָמַד בִּפְנֵיהֶם. (יז) וְעַם פָּרַס, אֲשֶׁר סָבַל תַּחַת עֹל הָרָשָׁע כָּל הַשָּׁנִים, רָאָה אֶת מַפַּלְתּוֹ וַיִּשְׂמַח. וַיִּזְכְּרוּ כִּי בִּימֵי קֶדֶם, בִּימֵי כּוֹרֶשׁ מַלְכָּם, הָיְתָה בְרִית בֵּין פָּרַס וּבֵין יִשְׂרָאֵל. וּתְפִלָּתֵנוּ שֶׁיָּשׁוּבוּ הַיָּמִים הָהֵם, וְיִכְרְתוּ עַם פָּרַס וְעַם יִשְׂרָאֵל בְּרִית חֲדָשָׁה, כְּבִימֵי כּוֹרֶשׁ בָּרִאשׁוֹנָה. (יח) וַאֲנַחְנוּ, הַחַיִּים בִּימֵי הַפּוּרִים הָאֵלֶּה, וְהַמְּגִלָּה טֶרֶם נִשְׁלְמָה, וְהַסֵּפֶר עוֹד נִכְתָּב, וְהַדְּיוֹ טֶרֶם יָבְשָׁה, וְטֶרֶם נֶהְפַּךְ הַכֹּל. כִּי גַּם עָלֵינוּ נָפְלוּ חִצֵּי הָאוֹיֵב, וְיֵשׁ בָּנוּ פְּצוּעִים וַחֲלָלִים, וּמִשְׁפָּחוֹת יוֹשְׁבוֹת בַּאֲבֵלוּת. וְעוֹד הַמְּלָאכָה לֹא נִשְׁלְמָה, וְעוֹד חַיָּלֵינוּ עוֹמְדִים בַּסַּכָּנָה, וְעוֹד עַמֵּי הָעוֹלָם לֹא כֻלָּם נִצָּבִים לִימִינֵנוּ, כִּי עוֹד לֹא בָאָה הַמְּנוּחָה. (יט) אַךְ לֹא כִּימֵי הַגָּלוּת הָרִאשׁוֹנִים, כִּי שָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלֵנוּ, וְנִקְהַלְנוּ לַעֲמֹד עַל נַפְשֵׁנוּ כִּבְנֵי חוֹרִין בְּאַרְצֵנוּ, כִּי לֹא אָבְדָה תִּקְוָתֵנוּ. וְאַף עַל פִּי כֵן - יָדֵינוּ לְבַדָּן לֹא תוֹשַׁעְנָה, כִּי מֵאֵת ה' הָיְתָה זֹאת. וּמִי יוֹדֵעַ - אִם לְעֵת כָּזֹאת הִגַּעְנוּ, הֲלֹא לְבַקֵּשׁ רַחֲמִים שֶׁיַּצְלִיחַ ה' דַּרְכֵּנוּ עַד תֻּמָּהּ. וְאַף כִּי שְׁמוֹ נִסְתָּר בַּמְּגִלָּה, חַסְדּוֹ נִגְלָה בַּמַּעֲשֶׂה. וּכְשֵׁם שֶׁנֶּהְפַּךְ הוּא בִּימֵי מָרְדְּכַי וְאֶסְתֵּר, כֵּן יֵהָפֵךְ גַּם בְּיָמֵינוּ. (כ) וְנִזְכֹּר: כִּי בַּיָּמִים הָהֵם, כְּשֶׁנָּפַל הַחֹשֶׁךְ, לֹא הָיוּ בֵינֵינוּ מַחֲנוֹת, וְלֹא הִכִּיר אִישׁ אֶת דֶּגֶל רֵעֵהוּ - כִּי אִם אֶת פָּנָיו. עַל כֵּן נְשַׁלַּח מָנוֹת אַף לְמִי שֶׁאֵין לִבֵּנוּ קָרוֹב לוֹ, וְנָשִׂים עַיִן לִרְאוֹת אֶת הָאֶבְיוֹן שֶׁבְּתוֹכֵנוּ - כִּי זֶה הַנֵּס שֶׁבְּיָדֵינוּ לַעֲשׂוֹת. וְלֹא יֹאמְרוּ עוֹד "עַם מְפֻזָּר וּמְפֹרָד", כִּי אִם עַם אֶחָד הָעוֹמֵד יַחְדָּו. וְדָתוֹ שׁוֹנָה מִכָּל עָם - כִּי לֹא לְעַצְמוֹ בִּלְבַד הוּא עוֹמֵד, אֶלָּא לִשְׁמוֹר אֶת אוֹר הַחֵרוּת לְכָל בָּאֵי עוֹלָם. (כא) וּתְפִלָּתֵנוּ: שֶׁלֹּא תִּשָּׁכַח הָאַחֲוָה הַהִיא כְּשֶׁיִּשְׁתֹּק קוֹל הַמִּלְחָמָה, וּכְשֵׁם שֶׁהָיִינוּ עָם אֶחָד בְּלֵיל הַחֹשֶׁךְ, כֵּן נִהְיֶה עָם אֶחָד בְּאוֹר הַיּוֹם - כִּי גָּבַר עָלֵינוּ חַסְדּוֹ, וֶאֱמֶת ה' לְעוֹלָם - הַלְלוּיָהּ. © נְתַנְאֵל וּשְׁלוֹמִית פִישֶׁר תשפ"ו. חֵן חֵן לְרִינָה נְקוֹנְצְ'נִי עַל הַמַּחְשָׁבָה, וְלַבִּינָה הַיְּתֵרָה עַל מְלֶאכֶת הַמַּחְשֶׁבֶת. יְרוּשָׁלַיִם עיה"ק, בִּימֵי מְגִלָּה שֶׁעוֹדֶנָּה נִכְתֶּבֶת.