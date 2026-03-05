אלוף שי קלפר בזירת הנפילה בבאר שבע דובר צה"ל כ-20 אלף אנשי מילואים גויסו לפיקוד העורף עם תחילת מבצע "שאגת הארי", והם פרוסים בכ-35 גדודים ברחבי הארץ כחלק מפעילות ההגנה והסיוע לאוכלוסייה האזרחית. מאז תחילת המבצע קפצו כוחות הפיקוד לעשרות זירות ברחבי הארץ, בהן 13 זירות נפילה משמעותיות. הכוחות פעלו בזמן תגובה מיידי וביצעו פעולות סריקה, חילוץ וסיוע לאזרחים. במקביל מפעיל מרכז המידע של פיקוד העורף כ-120 עמדות מענה לפניות הציבור. עד כה ניתן מענה לכ-6,200 פניות טלפוניות לצד טיפול במאות פניות כתובות. מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, ביקר אתמול (רביעי) בזירת הנפילה בבאר שבע יחד עם מפקד מחוז דרום, אלוף-משנה אשר בנישתי, מפקד גדוד רם סגן-אלוף א', וראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ. במהלך הביקור החמיא קלפר ללוחמי הפיקוד על תפקודם בזירה והדגיש בפני המשתתפים את חשיבות הישמעות האזרחים להנחיות פיקוד העורף.

