מערכון של "ארץ נהדרת" ששודר אמש (רביעי) הצליח לעורר סערה ברשתות החברתיות לאחר שיניב ביטון בדמותו של עלי חמינאי, שחוסל במכת הפתיחה של המבצע, נשא מונולוג מה"גיהנום", המכוון ישירות לחברה הישראלית.

המונולוג השתמש בדמותו של המנהיג האיראני המחוסל כדי להעביר ביקורת מרומזת על תהליכים פנימיים בישראל, תוך הקבלה בין המהפכה האסלאמית באיראן לנושאים ציבוריים ופוליטיים הנמצאים במוקד הוויכוח בישראל.

במהלך הקטע פנה ביטון, בדמות חמינאי, לאזרחי ישראל ואמר, "שלום אזרחי ישראל. אתם יודעים, גם איראן הייתה פעם כמוכם. כן כן, עשירה, מפותחת, עם תרבות מפוארת. אבל אז הגענו אנחנו ועשינו מהפכה - שמנו סוף לטרלול המערבי הזה".

בהמשך המונולוג תיאר את השינויים שעברה איראן לאחר המהפכה האסלאמית, ואמר, "התחלנו להשקיע רק במה שחשוב באמת - חינוך דתי עם ערכים, עם צניעות, בלי כל הקשקושים האלה של מדע והשכלה. וכשכל הליברלים החמוצים ירדו מאיראן אמרנו להם, מי צריך אתכם בכלל? נסתדר יופי בלעדיכם".

בהמשך המונולוג נשמעה גם התייחסות לוויכוחים בישראל סביב שירות נשים ביחידות לוחמות, כאשר בדמותו אמר, "וגם בלי נשים מגעילות בצבא שמפריעות להילחם כל הזמן. והכי חשוב, לימדנו את העם שלנו להפסיק לקטר, לימדנו אותם שצריך לתת כבוד למנהיג העליון כי הוא תמיד צודק ואף שופט או עיתונאי לא יגיד לו מה טוב ומה רע. הוא חזק כמו אריה".

המונולוג נחתם בפנייה נוספת לצופים בישראל, "אני רואה אתכם ואני בכל זאת קצת אופטימי. איך אומרים? עוד לא אבדה תקוותנו. היה כיף איתכם ואל תשכחו, יש לכם ארץ נהדרת, בינתיים".

המערכון עורר תגובות רבות ברשתות החברתיות. איש התקשורת אבי גרינצייג כתב, "חוץ מהשגיאות וההשוואה המטופשת (בישראל לא מוציאים להורג חילונים, איראן דווקא השקיעה לא מעט במדע ועוד כהנה וכהנה), תזכרו שמי שהעלה את חומייני לשלטון היו לא מעט ארגוני שמאל איראני (בגיבוי של נשיא דמוקרטי אהבל) שנלחמו למען 'דמוקרטיה' ואחר כך גם נשחטו על ידו בהמוניהם".

גם העיתונאי יוסי אליטוב מתח ביקורת וכתב, "מדהים לראות לאן ארץ נהדרת התדרדרה: במקום לצחוק על כולם, היא פשוט בחרה צד. ומאז זו כבר לא תוכנית בידור, אלא דף מסרים של השמאל הקיצוני. בזמן מלחמה, כשהמדינה מנסה להרים מוראל, הם מתעקשים לעשות בדיוק את ההפך. מסתבר שגם הומור יכול להפוך לשופר".

גולש נוסף כתב ברשת, "כשנראה שעם שלם מתאחד כולו סביב החיילים וההצדקה המוסרית שלנו, ארץ נהדרת מגיעה וזורקת את כולנו שוב לריב ומדון. אחד המונולוגים הדוחים ביותר שראיתי בחיי".

פעילת השמאל שקמה ברסלר התחברה למסר וכתבה: "הפיכות קנאיות דתיות. זה קרה לעם האיראני עם הפיכה אלימה ב 1979. זה קורה כאן עם הפיכה מזדחלת כבר מספר שנים. המטרה אותה מטרה".