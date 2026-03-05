החלה ההזרמה ההיסטורית לכנרת פיראסט תלחמי

חברת המים הלאומית מקורות ורשות המים החלו השבוע בהזרמה רחבת היקף של מי ים מותפלים לאגם הכנרת, במהלך שמוגדר כצעד אסטרטגי לניהול עתידי של משק המים בישראל.

המהלך מתבצע על רקע שינויי האקלים, מיעוט המשקעים בצפון והצורך להבטיח יציבות ארוכת טווח לאספקת המים במדינה.

הזרמת המים מתבצעת באמצעות מערכת "המוביל ההופכי", אחד ממיזמי התשתית המרכזיים שנבנו בישראל בעשור האחרון. קצב ההזרמה עומד על כ-4,000 מטרים מעוקבים לשעה.

הכמות החדשה מתווספת להזרמה שמתבצעת מאז דצמבר 2025 מאזור עין רביד בהיקף של כ-1,000 מטרים מעוקבים לשעה. יחד, צפויה כמות המים שתוזרם לאגם עד תחילת הקיץ להגיע לכ-5,000 מטרים מעוקבים לשעה.

פרויקט המוביל ההופכי נחשב לאחד המיזמים החדשניים מסוגו בעולם, עם יכולת להזרים מים מותפלים למאגר מים טבעי. המערכת נחנכה לפני כשלוש שנים לאחר השקעה של כמיליארד שקלים על ידי מקורות וחברת הבת מקורות שח"מ.

עד כה נעשה שימוש מוגבל במערכת לצורכי בדיקות בלבד, וההפעלה הנוכחית היא הראשונה בהיקף תפעולי רחב.

יצוין כי ההזרמה בחלק המזרחי של המערכת אינה מתבצעת ישירות אל תוך הכנרת. המים מוזרמים תחילה לנחל צלמון, שהפך בשנים האחרונות לנחל אכזב, ובכך מסייעת ההזרמה גם לשיקום הנחל ולשמירה על הטבע באזור.

ברשות המים ובחברת מקורות מציינים כי על רקע תנאי האקלים המשתנים והשונות הגדולה בכמויות המשקעים בשנים האחרונות, המוביל ההופכי מאפשר לישראל לנהל את משק המים באופן יזום ולא רק בתגובה למצבי מחסור.

לדבריהם, המערכת תסייע גם בשמירה על מפלס הכנרת כמאגר מים אסטרטגי לשעת חירום, לצד שימוש שוטף לחקלאות וליישובי האזור, וכן לעמידה בהתחייבויות בינלאומיות של ישראל לאספקת מים למדינות שכנות.