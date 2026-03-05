רחפן עם אקדחים נתפס בגבול ירדן דוברות המשטרה

פרקליטות מחוז דרום הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד שלושה תושבי הנגב, החשודים במעורבות בהברחת אמצעי לחימה מירדן לישראל באמצעות רחפן.

על פי הודעה משותפת של שב"כ והמשטרה, השלושה נעצרו במהלך חודש ינואר בפעילות משותפת של ימ"ר דרום במשטרה, שירות הביטחון הכללי וצה"ל סמוך לגבול ירדן.

הנאשמים הם אסמאעיל אלקשחר (50) מפזורת ג'נאביב, עלא סעדיין (31) מפזורת ג'נאביב ופאיז עמראני (26) מפזורת אבו קורינאת.

במהלך הפעילות נתפס על ידי צה"ל רחפן שחצה מירדן לישראל ועליו 36 אקדחים ו-63 מחסניות. לאחר מעצר החשודים הועברו הם ואמצעי הלחימה שנתפסו לשוטרי תחנת ערד שסייעו בפעילות.

בחקירת שב"כ וימ"ר דרום התגבשה תשתית ראייתית נגד השלושה בנוגע למעורבותם בהברחה, ועל בסיסה הוגש נגדם כתב האישום לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים.

גורמי הביטחון הדגישו כי הברחת אמצעי לחימה דרך גבולות המדינה מהווה סיכון משמעותי לביטחון, שכן כלי הנשק עלולים להגיע גם לידי גורמי טרור.

במשטרה ובשב"כ ציינו כי ימשיכו לפעול לסיכול הברחות אמל"ח ולמיצוי הדין עם המעורבים בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה.